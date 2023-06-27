Глава Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що заколот власника ПВК "Вагнер" Євгєна Пригожина зруйнував міф про єдність "путінської Росії".

Джерело: Il Messaggero

“Міф про єдність путінської Росії зруйновано. Ця внутрішня ескалація розділила російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців”, – переконаний Таяні.

За його словами, після спроби державного перевороту російська армія стала слабшою. Очільник МЗС висловив сподівання про наближення миру після вказаних подій.

“Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки Росії в Україні”, – додав він.

Водночас, як зауважив Таяні, вторгнення в РФ на територію України Україні стало “бумерангом” для очільника Кремля, оскільки загарбникам не вдалося перемогти і бліцкриг “взяти Київ за три дні” також не вдався. На думку глави італійського відомства, тепер росіяни “розплачуються за протиріччя військового апарату”.

Крім того, Таяні зауважив, що ключове завдання зараз – повернути російські війська на позиції до 24 лютого 2022 року, а вже після цього можна займатися питанням анексованого Криму.