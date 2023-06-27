Джерело: Il Messaggero
“Міф про єдність путінської Росії зруйновано. Ця внутрішня ескалація розділила російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців”, – переконаний Таяні.
За його словами, після спроби державного перевороту російська армія стала слабшою. Очільник МЗС висловив сподівання про наближення миру після вказаних подій.
“Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки Росії в Україні”, – додав він.
Водночас, як зауважив Таяні, вторгнення в РФ на територію України Україні стало “бумерангом” для очільника Кремля, оскільки загарбникам не вдалося перемогти і бліцкриг “взяти Київ за три дні” також не вдався. На думку глави італійського відомства, тепер росіяни “розплачуються за протиріччя військового апарату”.
Крім того, Таяні зауважив, що ключове завдання зараз – повернути російські війська на позиції до 24 лютого 2022 року, а вже після цього можна займатися питанням анексованого Криму.
- Уряди в усьому світі уважно стежать за внутрішнім російським протистоянням між ватажком ПВК “Вагнер” Пригожиним з військово-політичним керівництвом РФ.
- З появою інформації про просування найманців ПВК “Вагнер” до Москви 24 червня, кілька бізнесменів з південного Китаю почали терміново зв’язуватися з заводами, аби зупинити постачання товарів, призначених Росії.
- США не помітили змін у ядерній позиції Росії відтоді, як власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин здійснив спробу заколоту, кинувши виклик вищому керівництву Кремля.
- 26 червня повідомлялося, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває. Але вже 27 червня Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що справу щодо спроби заколоту ПВК “Вагнер” закрито, не згадавши у повідомлення Пригожина.