27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів більше подробиць про його телефонну розмову з главою ПВК "Вагнер" ​​Євгеном Пригожиним стосовно припинення заколоту проти Кремля.

Джерело: SkyNews

Лукашенку приписують допомогу в угоді, яка зупинила повстання минулого тижня, і білоруські державні ЗМІ описали, як Володимир Путін подзвонив йому з проханням про допомогу.

У своїх останніх коментарях Лукашенко зазначив, що Пригожин був “героїчним хлопцем”, який був приголомшений смертю багатьох його найманців в Україні.

“На нього тиснули і впливали ті, хто керував штурмовими загонами [в Україні] і бачив ці смерті”, — сказав він, додавши, що глава групи найманців прибув до російського Ростова в “напівбожевільному стані”.

Самопроголошений президент РБ зауважив, що годинами розмовляв телефоном з Пригожиним після того, як група “Вагнер” захопила Ростов і почала свій шлях на Москву.

Він додав, що у дзвінках було “в 10 разів” більше нецензурної лексики, ніж у звичайній лексиці.

За словами Лукашенка, Пригожин заявив, що хоче “справедливості”.

“Нас хочуть задушити! Ми їдемо на Москву”, – передав слова глава РБ. “Я кажу: на півдорозі вас просто розчавлять, як жука”, – відповів Лукашенко.

Білоруський президент також заявив, що Путін звернувся до нього за допомогою 24 червня і поскаржився, що очільник ПВК “Вагнер” не відповідає на дзвінки.

Раніше президент Росії похвалив російських військових і сили оборони за придушення заколоту лише після того, як літак лідера ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина досягнув Білорусі. На площі у Кремлівському комплексі зібрали близько 2 500 співробітників служби безпеки, аби сказати, що вони і народ виступили разом проти найманців-повстанців.

Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ, наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російська ФСБ РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому поспіль російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок засновник ПВК відкидав.

25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.

26 червня стало відомо, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває.

26 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російські спецслужби розслідують “причетність західних спецслужб” до подій, що розгорнулися проти Кремля 24 червня.