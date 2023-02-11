В ніч на 11 лютого енергосистема України зазнала 17-ї атаки дронами, внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів у Харкові застосовуються аварійні відключення.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі внаслідок атаки ракетами та дронами складна, проте контрольована. У Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення.

Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження РФ об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та місті Київ.

В Одеській області фахівцям “Укренерго” разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, зараз продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення.

В “Укренерго” наголосили, що більше ніж добу росіяни безперервно атакують енергетичні об’єкти України. Сьогодні вночі відбулась 17 атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. Внаслідок чого знову є влучання по теплоелектростанціях та об’єктам магістральних мереж.

“Завдяки професійній роботі аварійних бригад, вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень”, – розповіли в “Укренерго”.

А також нагадали, що енергосистема України зазнала вже 14 ракетних атак з боку РФ та 16 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей зараз недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Також тимчасово окупованих територіях півдня знаходиться більшість вітрових та сонячних електростанцій. Окрім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де зараз найбільший дефіцит.