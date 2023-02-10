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Внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено чотири ТЕС ДТЕК, двох енергетиків поранено

Внаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки російських військ пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, також двоє працівників станцій зазнали поранень.

П’ятниця, 10 лютого 2023, 14:04
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Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Сьогодні, 10 лютого, внаслідок нічних та денних ворожих обстрілів постраждало чотири ТЕС “ДТЕК Енерго”. За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків.

“Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі”, – зазначили у ДТЕК.

А також нагадали, що у вересні – лютому енергетичні підприємства “ДТЕК Енерго” були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, троє загинули.

Зазначимо, що від ранку 10 лютого війська РФ завдають чергового масованого ракетного удару по території України. Є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури

Під час сьогоднішньої атаки росіяни поцілили у декілька об’єктів високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах. Це призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Крім того, вночі окупанти атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

“Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми “Укренерго” вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення”, – попередили в “Укренерго”.

Теги: воєнні злочини РФ, ДТЕК, критична інфраструктура, обстріли інфраструктури, обстріли ТЕС, повномасштабна війна, пошкоджена інфраструктура, ракетні обстріли, російсько-українська війна - наслідки

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