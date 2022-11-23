Сьогодні Запорізька атомна електростанція знову втратила доступ до зовнішньої електроенергії та покладалася на аварійні дизель-генератори, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, попередивши про "все нестабільнішу та складнішу ситуацію з ядерною безпекою" на станції.

Про це пише CNN.

Команда експертів МАГАТЕ, присутня на Запорізькій атомній електростанції, повідомила, що в середу о 15:30 за місцевим часом унаслідок масованих російських ударів було втрачено електроживлення. Через це станцію було повністю відключено від мережі.

“Спочатку всі 20 дизель-генераторів об’єкта почали працювати автоматично, а зараз вісім з них забезпечують об’єкт резервною електроенергією, необхідною для всього обладнання, пов’язаного з безпекою. Інші 12 дизель-генераторів знаходяться в режимі очікування”, – повідомили в МАГАТЕ.

Команда МАГАТЕ також сповістила, що персонал станції виконує всі дії згідно з процедурами, пов’язаними з втратою електроенергії за межами майданчика, і що шість реакторів перебувають у безпечному та стабільному стані.

“Два реактори, які були в гарячому режимі зупинки для забезпечення станції та сусіднього міста Енергодар опаленням, будуть підготовлені до охолодження. Чотири інші залишаються в холодному режимі”, – додали в МАГАТЕ.