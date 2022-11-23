Про це пише CNN.
Команда експертів МАГАТЕ, присутня на Запорізькій атомній електростанції, повідомила, що в середу о 15:30 за місцевим часом унаслідок масованих російських ударів було втрачено електроживлення. Через це станцію було повністю відключено від мережі.
“Спочатку всі 20 дизель-генераторів об’єкта почали працювати автоматично, а зараз вісім з них забезпечують об’єкт резервною електроенергією, необхідною для всього обладнання, пов’язаного з безпекою. Інші 12 дизель-генераторів знаходяться в режимі очікування”, – повідомили в МАГАТЕ.
“Потреба в безпечному зовнішньому електропостачанні від мережі для всіх ядерних об’єктів є одним із семи незамінних стовпів для забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту”, – заявили у відомстві.
- Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Дизель-генератори нині у роботі.
- Крім того, через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист. Усі енергоблоки автоматично відключено.
- 23 листопада через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбувалися аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.