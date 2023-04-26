Ситуація з водопіллям: за добу зменшилася кількість підтоплених територій України

Станом на 26 квітня гідрологічна ситуація є контрольованою, зокрема спостерігається тенденція до зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 8 областей (Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської).

За даними ДСНС, за останню добу спостерігається тенденція до зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Однак все ще залишаються підтопленими 716 дворогосподарств у таких областях: Чернігівській – 448, Черкаській – 123, Кіровоградській – 48, Дніпропетровській – 41, Полтавській – 35, Волинській – 14 та Київській – 7 та 121 будинок (у Кіровоградській – 48, Черкаській – 39, Дніпропетровській – 21, Чернігівській – 13).

Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 20 тис. 778 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 32 населених пунктів Чернігівської області.

Всього за добу підрозділи ДСНС перевезли 154 особи (з початку робіт – 3 тис. 943), доставили 230 кг продуктів (з початку робіт 6 тис. 82 кг) та 60 л води (з початку робіт – 25 тис. 748 л), відкачали води 13 тис. 50 м куб. (з початку робіт – 54 тис. 335 м куб.). До проведення робіт залучалося 82 особи та 44 одиниці техніки (з початку робіт – 1 тис. 376 осіб та 621 одиниця техніки.