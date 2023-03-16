Уряд Таїланду схвалив проєкт договору про екстрадицію між цією країною та Росією. Раніше тисячі росіян "хлинули до Таїланду потоком", щоб уникнути наслідків війни проти України.

Про це повідомляє The Nation Thailand.

Договір посилить співпрацю для придушення злочинності, зауважила представниця уряду Рачада Днадірек, додавши, що деталі збігаються з угодами про екстрадицію, які Таїланд має з іншими країнами.

За її словами, угода про екстрадицію не потребує схвалення парламенту, оскільки вона не впливає на територію, економіку, суспільство або торгівлю та інвестиції Таїланду.

За даними Al Jazeera, десятки тисяч росіян, сподіваючись уникнути призову в армію та економічних наслідків війни проти України, втекли до Таїланду після вторгнення в лютому минулого року. Повідомляється, що багато хто з них хоче переїхати до Королівства назавжди, посилаючись на дані, згідно з якими росіяни купили майже 40% квартир, проданих іноземцям на Пхукеті минулого року.