Про це повідомляє The Nation Thailand.
Договір посилить співпрацю для придушення злочинності, зауважила представниця уряду Рачада Днадірек, додавши, що деталі збігаються з угодами про екстрадицію, які Таїланд має з іншими країнами.
За її словами, угода про екстрадицію не потребує схвалення парламенту, оскільки вона не впливає на територію, економіку, суспільство або торгівлю та інвестиції Таїланду.
За даними Al Jazeera, десятки тисяч росіян, сподіваючись уникнути призову в армію та економічних наслідків війни проти України, втекли до Таїланду після вторгнення в лютому минулого року. Повідомляється, що багато хто з них хоче переїхати до Королівства назавжди, посилаючись на дані, згідно з якими росіяни купили майже 40% квартир, проданих іноземцям на Пхукеті минулого року.
- З початку оголошення президентом РФ Путіним “часткової мобілізації”, до Казахстану прибуло понад 200 000 російських громадян. Вони прибувають з міст усієї РФ: Ярославль, Тольяті, Санкт-Петербург, Казань. На питання, чому вони втікають, всі кажуть одне і те ж: мобілізація.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина вже надала притулок 1149 росіянам, на 13 січня видано 679 гуманітарних віз.
- Владі Німеччини не варто приймати росіян, які ухиляються від мобілізації, таку думку висловив новий посол України в Берліні Олексій Макєєв 30 жовтня.