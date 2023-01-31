З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина вже надала притулок 1149 росіянам, на 13 січня видано 679 гуманітарних віз.

Про це інформує Deutsche Welle.

Німеччина пообіцяла допомогу росіянам, які “наражаються на ризик через боротьбу за права людини або незгоду з війною Росії проти України”. Мовиться насамперед про опозиціонерів, журналістів та активістів правозахисного руху. Посвідка на проживання в Німеччині таким особам може бути надана з “термінових гуманітарних причин”.

За даними німецьких диппредставництв, з початку повномасштабної війни в Україні росіянам із групи ризику було видано 510 шенгенських віз із дозволом на короткострокове перебування у ФРН.

Федеральне відомство у справах міграції та біженців ще остаточно не затвердило порядок надання притулку росіянам, які “перебувають під загрозою”. Кожен випадок досі розглядається в індивідуальному порядку.

Депутатка бундестагу від Лівої партії Клара Бюнгер розкритикувала той факт, що російські ухилянти все ще не отримали гарантії притулку в Німеччині. За період з березня по листопад 2022 року 69 громадянам РФ було надано міжнародний захист. Конкретні причини надання їм притулку не наводяться, тому незрозуміло, чи йдеться тут про ухилянтів.

За оцінками німецького гуманітарного об’єднання Connection, яке захищає права дезертирів з інших країн, від початку повномасштабної війни РФ проти України до Західної Європи втекло близько 150 тисяч росіян — чоловіків призовного віку. До самої організації надійшли запити від понад тисячі росіян, незгодних із війною.

Зазначимо, що Росію намагаються покинути заможні громадяни. Вони готові платити по 25 тисяч фунтів стерлінгів за можливість покинути Росію приватними літаками. Минулого тижня на територію Казахстану в’їхало близько 100 тисяч громадян РФ, росіяни також виїжджали до Грузії, Фінляндії, Монголії та інших країн.

Грузія відкрила пішохідний прохід через величезні затори на кордоні. У відповідь уряд Росії вирішив створити мобілізаційний пункт прямо на КПП. У Грузії опозиційний рух “Дроа” анонсував проведення акції через масове прибуття росіян.