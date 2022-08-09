Збройні сили Тайваню випустили десятки снарядів біля свого південного узбережжя у вівторок, симулюючи оборону своєї території, оскільки Китай продовжив свої військові навчання поблизу острова.

Про це йдеться у матеріалі американської газети The Wall Street Journal.

Тайвань розпочав свої дводенні військові навчання — відомі як Tianlei, що можна вільно перекласти як “Небесний грім” — годинними тренуваннями з бойовою стрільбою, в яких брали участь понад 700 військовослужбовців, за даними Восьмого армійського корпусу Тайваню, з 38 гаубицями.

Щорічні навчання, хоч і плануються на кілька місяців наперед, проводяться на тлі найвищої напруженості в районі Тайванської протоки за останні десятиліття. Комуністична партія Китаю, яка вважає Тайвань частиною своєї території, була обурена візитом на острів минулого тижня спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, що стало найвищим візитом американського посадовця за чверть століття.

У понеділок Пекін заявив, що продовжує на невизначений термін свої навчання на Тайвані, які порушили один із найбільш жвавих судноплавних і авіаційних шляхів у регіоні.

“Подібні навчання не припиняться і, як очікується, стануть рутиною до возз’єднання, оскільки материковий Китай демонструє свою рішучість просувати процес возз’єднання”, — йдеться в статті, опублікованій у понеділок у державному таблоїді Global Times із посиланням на неназваних експертів.

У тій же статті продовжили, що ці навчання блокують острів не тільки зсередини, але й ззовні, повідомляючи зовнішнім силам, що армія Китаю володіє потужними можливостями блокування території в регіоні, “з якими навіть США не можуть конкурувати”.

Своєю чергою, професор війни та стратегії у Східній Азії в Королівському коледжі Лондона Алессіо Паталано, зазначив, що оголошення про продовження навчань виглядає частиною стратегії психологічної війни Пекіна.

Водночас у вівторок 45 китайських військових літаків і 10 військових кораблів брали участь у спільній операції поблизу Тайваню, повідомило міністерство оборони Тайваню, додавши, що 16 літаків перетнули так звану серединну лінію, яка ділить Тайванську протоку навпіл, уявну межу Тайбея.