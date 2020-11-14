Водія таксі Uber, який збив на смерть двох людей на зупинці на Великій кільцевій дорозі в Києві, заарештували на 2 місяці.

Про це поінформували в пресслужбі столичної прокуратури.

Таке рішення виніс Шевченківський районний суд Києва.

Відзначається, що суд “в повному обсязі задовольнив клопотання Київської міської прокуратури і обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці”.

Дії 23-річного таксиста кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Як уточнила прес-секретар київської прокуратури Надія Максимець, таксист заарештований без права на заставу. За її словами, прокурор надала суду документи, які підтверджують, що “підозрюваний систематично порушує правила дорожнього руху, в зв’язку з чим тільки протягом цього року 5 разів притягувався до адміністративної відповідальності”.

“Водій таксі у судовому засіданні визнав свою вину. Він розкаювався та плакав. 23-річний хлопець пояснив, що під час маневру з перелаштування на іншу полосу руху не помітив автомобіль біля зупинки та не встиг зреагувати на зміну обстановки”, – зазначила Максимець.

Як повідомляє “Громадське”, таксиста звуть Дмитро Ломакін.

Під час засідання суду адвокат підозрюваного просив відпустити Ломакіна під домашній арешт, вказуючи на те, що він – сирота, щиро розкаюється у скоєному і готовий допомагати постраждалим.

Прокурор просив взяти таксиста під варту. Він вказував на те, що Ломакін не має міцних соціальних зв’язків, а також п’ять разів протягом року притягувався до адміністративної відповідальності (зокрема, за неправильну парковку, проїзд на заборонний знак і перевищення швидкості).

Сам Ломакін плакав у залі суду і просив вибачення. Він пояснив, що намагався перелаштуватися з четвертого ряду і не помітив припаркований автомобіль. Він уточнив, що тоді повертався з нічної зміни віддавати автомобіль.

Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV — hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020

Як відомо, вранці 13 листопада водій служби таксі при здійсненні маневру не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна і в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій знаходилися люди.

У результаті ДТП постраждали чотири людини. Двоє з них загинули на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Водія таксі затримали.