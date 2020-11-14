Про це поінформували в пресслужбі столичної прокуратури.
Таке рішення виніс Шевченківський районний суд Києва.
Відзначається, що суд “в повному обсязі задовольнив клопотання Київської міської прокуратури і обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці”.
Дії 23-річного таксиста кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).
Як уточнила прес-секретар київської прокуратури Надія Максимець, таксист заарештований без права на заставу. За її словами, прокурор надала суду документи, які підтверджують, що “підозрюваний систематично порушує правила дорожнього руху, в зв’язку з чим тільки протягом цього року 5 разів притягувався до адміністративної відповідальності”.
“Водій таксі у судовому засіданні визнав свою вину. Він розкаювався та плакав. 23-річний хлопець пояснив, що під час маневру з перелаштування на іншу полосу руху не помітив автомобіль біля зупинки та не встиг зреагувати на зміну обстановки”, – зазначила Максимець.
Як повідомляє “Громадське”, таксиста звуть Дмитро Ломакін.
Під час засідання суду адвокат підозрюваного просив відпустити Ломакіна під домашній арешт, вказуючи на те, що він – сирота, щиро розкаюється у скоєному і готовий допомагати постраждалим.
Прокурор просив взяти таксиста під варту. Він вказував на те, що Ломакін не має міцних соціальних зв’язків, а також п’ять разів протягом року притягувався до адміністративної відповідальності (зокрема, за неправильну парковку, проїзд на заборонний знак і перевищення швидкості).
Сам Ломакін плакав у залі суду і просив вибачення. Він пояснив, що намагався перелаштуватися з четвертого ряду і не помітив припаркований автомобіль. Він уточнив, що тоді повертався з нічної зміни віддавати автомобіль.
Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV
— hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020
Як відомо, вранці 13 листопада водій служби таксі при здійсненні маневру не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна і в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій знаходилися люди.
У результаті ДТП постраждали чотири людини. Двоє з них загинули на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.
Водія таксі затримали.
- 30 жовтня близько 16:00 в Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна аварія. Автомобіль влетів у натовп і протаранив кілька автомобілів.
- За попередніми даними, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в’їхав у натовп. Потім авто виїхало на проїжджу частину, протаранило щонайменше 4 авто і зупинилося. Загинуло двоє людей, ще четверо отримали травми.