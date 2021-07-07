Талібан захопив важливе місто на заході Афганістану та продовжує швидке пересування територією країни на тлі виведення американських та союзних військ НАТО.

Про це повідомляє видання BBC.

Чиновників з Кала-і-Нау перевели на найближчу військову базу. Під час захоплення міста таліби рухалися до центральної його частини. Таліби вдерлися до місцевої в’язниці та звільнили звідти приблизно 400 заарештованих, а також понад 100 бойовиків угруповання. Афганські сили, які охороняли в’язницю, здалися одразу.

Талібан захопив місто після припинення його оборони військовими США, Великої Британії та їх союзники.

За словами губернатора Хісамудіна Шамса, таліби підпалили будівлю розвідслужби, але дали змогу вийти звідти урядовцям і чиновникам. Проте, на його думку, місто не захопили таліби. Він розповів, що афганські війська захищають його.

За останні три тижні, коли американські військові активно залишають територію Афганістану, таліби захопили й контролюють третину території країни.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.