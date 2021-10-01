Терористична організація "Талібан", яка очолює афганський уряд, тимчасово ухвалить Конституцію 1964 року, але внесе туди корективи, аби документ відповідав законам шаріату.

Про це повідомив призначений “Талібаном” виконувач обов’язків міністра юстиції Мавлаві Абдул Хакім Шаріа.

Ця Конституція діяла під час монархії. Одна з її особливостей — жінки мали право голосу в країні й право брати участь у політичних процесах. Але таліби пояснили, що деякі положення Конституції вони видалять, аби вона відповідала законам шаріату.

“Ісламський Емірат тимчасово ухвалить Конституцію часів короля Мухаммеда Захір-шаха”, – сказав чиновник.

З Конституції заберуть всі положення, які не відповідають законам шаріату та принципам Ісламського Емірату.

20 років тому, правлячи Афганістаном, таліби не дозволяли дівчаткам навчатися, а жінкам — працювати. В деяких афганських провінціях, які були під контролем талібів, такі обмеження залишаються й досі. Виняток — жінки, які працюють у сфері охорони здоров’я та у сфері освіти.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.