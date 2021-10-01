Про це повідомив призначений “Талібаном” виконувач обов’язків міністра юстиції Мавлаві Абдул Хакім Шаріа.
Ця Конституція діяла під час монархії. Одна з її особливостей — жінки мали право голосу в країні й право брати участь у політичних процесах. Але таліби пояснили, що деякі положення Конституції вони видалять, аби вона відповідала законам шаріату.
“Ісламський Емірат тимчасово ухвалить Конституцію часів короля Мухаммеда Захір-шаха”, – сказав чиновник.
З Конституції заберуть всі положення, які не відповідають законам шаріату та принципам Ісламського Емірату.
20 років тому, правлячи Афганістаном, таліби не дозволяли дівчаткам навчатися, а жінкам — працювати. В деяких афганських провінціях, які були під контролем талібів, такі обмеження залишаються й досі. Виняток — жінки, які працюють у сфері охорони здоров’я та у сфері освіти.
Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.
Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.
- Раніше повідомлялося, що радикальний ісламістський рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, заборонив дівчатам-студенткам навчатися разом із чоловіками.