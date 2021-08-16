«Щоб не допустити кровопролиття»: президент Афганістану пояснив рішення покинути країну

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що залишив країну, щоб запобігти кровопролиттю на тлі наступу талібів.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

“Сьогодні я опинився перед непростим вибором. Мені доведеться зіткнутися з озброєними талібами, які хочуть проникнути до палацу, або покинути країну, захисту якої я присвятив останні 20 років. Якщо їх не зупинити, багато моїх земляків були б замучені, а Кабул спустошений, що призвело б до великої гуманітарної катастрофи в шестимільйонному місті”, – заявив Гані.

Президент Афганістану наголосив, що “Талібан” дав зрозуміти, що готовий “здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоб вигнати мене”.

“Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати”, – пояснив він.

При цьому гані не уточнив, де він перебуває зараз і чи планує повертатися в Кабул.