«Щоб не допустити кровопролиття»: президент Афганістану пояснив рішення покинути країну

Про це він повідомив у своєму Facebook.
“Сьогодні я опинився перед непростим вибором. Мені доведеться зіткнутися з озброєними талібами, які хочуть проникнути до палацу, або покинути країну, захисту якої я присвятив останні 20 років. Якщо їх не зупинити, багато моїх земляків були б замучені, а Кабул спустошений, що призвело б до великої гуманітарної катастрофи в шестимільйонному місті”, – заявив Гані.
Президент Афганістану наголосив, що “Талібан” дав зрозуміти, що готовий “здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоб вигнати мене”.
“Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати”, – пояснив він.
При цьому гані не уточнив, де він перебуває зараз і чи планує повертатися в Кабул.
Читайте також:
Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку, повідомляє Reuters. Люди в паніці намагаються штурмувати літаки, що вилітають із Кабула.
Раніше в мережі опублікували кілька відео, на яких десятки чоловіків намагалися видертися на трап, щоб сісти в літак.
Управління цивільної авіації порадило транзитним літакам змінити маршрут, заявивши, що їхній повітряний простір неконтрольований.
Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
- Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
- 15 серпня бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабулу. У твіті афганського президентського палацу йшлося, що стрілянину було чути в кількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.