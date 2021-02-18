Про це повідомляє американський телеканал CNN.
18 лютого в Мережі спливли фото, на яких можна побачити сенатора з родиною в аеропорту та на борту літака, що прямує до Канкуну — прибережного міста та всесвітньо відомого курорту у найсхіднішому штаті Мексики.
Ted Cruz fleeing Texas to Cancún while 60% of the people has no access to electricity and running water! @ProjectLincoln pic.twitter.com/LnyulqaTu0
— Mauricio (@catchupwithit) February 18, 2021
Тривалий час ЗМІ не могли отримати підтверджень того, що Круз справді залишив штат у той час, як чимала кількість населення все ще потерпає від наслідків небувалої негоди. Першими цю інформацію підтвердили Fox News та AP, однак вони не вказували джерела інформації. До того ж продовж всього дня сенатор мовчав у соцмережах.
Згодом Круз підтвердив, що відправився в подорож, однак запевнив, що зробив це на прохання дочок.
“Через те, що навчання скасували на тиждень, наші дівчатка попросили відправитися в подорож з друзями. Я хотів бути хорошим батьком і прилетів з ними вчора ввечері, а сьогодні відлітаю назад”, — сказав він CNN.
Він запевнив, що під час подорожі продовжив працювати над врегулюванням ситуації в штаті.
“Ми з моїми співробітниками постійно спілкуємося з керівниками штату і місцевою владою, щоб розібратися в тому, що сталося в Техасі. Ми хочемо, щоб електро- та водопостачання відновили, в будинках стало тепло. Моя команда і я продовжимо використовувати всі наші ресурси тримати техасців в курсі”, — переконує республіканець.
Попри це, Круз зазнав як критики з боку суспільства, так і з боку колег. Зокрема, республіканця публічно розкритикував член Палати представників з Техасу, демократ Джин Ву.
“Здогадайтеся, який американський сенатор з Техасу полетів до Канкуна, поки штат замерзав до смерті”, — написав він.
Guess which US Senator from Texas flew to Cancun while the state was freezing to death and having to boil water? pic.twitter.com/fNY00EmMMR
— Gene Wu (@GeneforTexas) February 18, 2021
- Нагадаємо, потужна снігова буря накрила США. Рекордні опади зафіксували навіть у південних штатах. Мільйони американців залишилися без електроенергії, опалення та водопостачання.
- Мер Колорадо-Сіті (штат Техас, США) Тім Бойд заявив у соцмережах, що до обов’язків місцевої влади не входить підтримка жителів після сніжної бурі і відключення електроенергії. Через скандал, який розгорівся після цієї заяви, він пішов у відставку.