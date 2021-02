Про це повідомляє американський телеканал CNN.

18 лютого в Мережі спливли фото, на яких можна побачити сенатора з родиною в аеропорту та на борту літака, що прямує до Канкуну — прибережного міста та всесвітньо відомого курорту у найсхіднішому штаті Мексики.

Ted Cruz fleeing Texas to Cancún while 60% of the people has no access to electricity and running water! @ProjectLincoln pic.twitter.com/LnyulqaTu0

Тривалий час ЗМІ не могли отримати підтверджень того, що Круз справді залишив штат у той час, як чимала кількість населення все ще потерпає від наслідків небувалої негоди. Першими цю інформацію підтвердили Fox News та AP, однак вони не вказували джерела інформації. До того ж продовж всього дня сенатор мовчав у соцмережах.

Згодом Круз підтвердив, що відправився в подорож, однак запевнив, що зробив це на прохання дочок.

Він запевнив, що під час подорожі продовжив працювати над врегулюванням ситуації в штаті.

Попри це, Круз зазнав як критики з боку суспільства, так і з боку колег. Зокрема, республіканця публічно розкритикував член Палати представників з Техасу, демократ Джин Ву.

Guess which US Senator from Texas flew to Cancun while the state was freezing to death and having to boil water? pic.twitter.com/fNY00EmMMR

— Gene Wu (@GeneforTexas) February 18, 2021