В той час, як Техас все ще бореться з наслідками негоди, сенатор-республіканець від штату Тед Круз попрямував на курорт.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

18 лютого в Мережі спливли фото, на яких можна побачити сенатора з родиною в аеропорту та на борту літака, що прямує до Канкуну — прибережного міста та всесвітньо відомого курорту у найсхіднішому штаті Мексики.

Ted Cruz fleeing Texas to Cancún while 60% of the people has no access to electricity and running water! @ProjectLincoln pic.twitter.com/LnyulqaTu0 — Mauricio (@catchupwithit) February 18, 2021

Тривалий час ЗМІ не могли отримати підтверджень того, що Круз справді залишив штат у той час, як чимала кількість населення все ще потерпає від наслідків небувалої негоди. Першими цю інформацію підтвердили Fox News та AP, однак вони не вказували джерела інформації. До того ж продовж всього дня сенатор мовчав у соцмережах.

Згодом Круз підтвердив, що відправився в подорож, однак запевнив, що зробив це на прохання дочок.

“Через те, що навчання скасували на тиждень, наші дівчатка попросили відправитися в подорож з друзями. Я хотів бути хорошим батьком і прилетів з ними вчора ввечері, а сьогодні відлітаю назад”, — сказав він CNN.

Він запевнив, що під час подорожі продовжив працювати над врегулюванням ситуації в штаті.

“Ми з моїми співробітниками постійно спілкуємося з керівниками штату і місцевою владою, щоб розібратися в тому, що сталося в Техасі. Ми хочемо, щоб електро- та водопостачання відновили, в будинках стало тепло. Моя команда і я продовжимо використовувати всі наші ресурси тримати техасців в курсі”, — переконує республіканець.

Попри це, Круз зазнав як критики з боку суспільства, так і з боку колег. Зокрема, республіканця публічно розкритикував член Палати представників з Техасу, демократ Джин Ву.

“Здогадайтеся, який американський сенатор з Техасу полетів до Канкуна, поки штат замерзав до смерті”, — написав він.