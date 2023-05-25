Джерело: пресслужба Мінцифри.

Це угода про цифрове партнерство, яка допоможе використовувати технології Palantir для підтримки оборони та відбудови країни після російського вторгнення.

Повідомляється, що співпраця з компанією спрямована на каталогізацію й оцінку пошкоджень будівель та інфраструктури, а також використання програмного забезпечення для оптимізації відбудови.

Також меморандум передбачає:

посилення співпраці для надання електронних державних послуг, оборони та відбудови України;

підтримку та координацію відбудови України на основі цифрових технологій;

консолідацію зусиль у сфері цифровізації, цифрових інновацій та інтеграції України в міжнародний ринок;

сприяння реалізації проєктів за підтримки Збройних сил України.

Підтримка України з боку Palantir передбачає надання програмного забезпечення українським силовим структурам та допомогу в розселенні українських біженців, зокрема 110 000 осіб у Великій Британії.

ДОВІДКОВО. Palantir — світовий лідер з розробки програмного забезпечення й постачальник хмарних рішень, продуктами якої користується Міністерство оборони США та великі інвестиційні банки.

Послугами компанії користуються чимало урядів країн світу і зараз вона залучена до відстеження даних про поширення коронавірусу і потенційний розподіл вакцин. Також її платформи використовувалися для моніторингу терористичної діяльності, аналізу даних про погодні умови, закупівлі споживачів тощо.

Засновником Palantir був Пітер Тіль, венчурний капіталіст, який відомий тим, що був членом “мафії PayPal”, яка допомогла запустити цей гігант платежів.