Про це повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.
“Страшна трагедія, якої могло б не статися. Зараз працюю на місці події. Встановлюємо усі обставини ДТП. Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію — погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса”, – написав головний прокурор області.
За його словами, все це, а також інші обставини та причини аварії, буде досліджено в межах розслідування.
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