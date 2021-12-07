Прокуратура має питання до стану дорожнього покриття і маршрутного автобуса, який перевозив людей, у зв'язку з загибеллю 13 осіб у ДТП на Чернігівщині.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.

“Страшна трагедія, якої могло б не статися. Зараз працюю на місці події. Встановлюємо усі обставини ДТП. Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію — погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса”, – написав головний прокурор області.

За його словами, все це, а також інші обставини та причини аварії, буде досліджено в межах розслідування.

Сьогодні зранку внаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч загинуло 13 осіб, ще 7 людей травмовано.