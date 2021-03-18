Російськомовний державний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій, розповів, що прессекретарка президента Володимира Зеленського — Юлія Мендель — не буде ведучою власного шоу.

Про це йдеться в заяві телеканалу, опублікованій 18 березня.

Як повідомлялося раніше, днями державні телеканали UATV та “Дом” анонсували авторський проєкт прессекретарки президента Юлії Мендель. Йшлося про щотижневе ТВ-шоу “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”.

Після бурхливої реакції на цей анонс телеканал опублікував звернення, у якому перепросив за можливу плутанину.

“Ми врахували думки аудиторій і шкодуємо, що могли ввести в оману частину підписників наших соціальних мереж щодо участі пані Мендель в проєкті як ведучої на телеканалі. Перепрошуємо за те, що відразу не внесли ясності з цього питання. Ми врахували критику і наполягаємо на тому, що всі запрошені спікери та експерти обмежені питаннями ведучих або журналістів”, — йдеться в повідомленні.

У “Домі” заявили, що “Погляд з Банкової” — це серія програм, в якій головними дійовими особами виступатимуть стейкхолдери, пов’язані з Офісом президента, а прессекретарка президентом стала піонером шоу.

“Піонером стала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей давати відповіді на питання як спікер президента і пояснювати позицію влади з актуальних для наших глядачів тем. У наступних епізодах серії програм “Погляд з Банкової” запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади як запрошених гостей або експертів”, — йдеться в повідомленні.

Також канал повідомив, що перший епізод “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”, який вийшов в соцмережах 15 березня, транслюватимуть в етері 21 березня.