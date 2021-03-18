Про це йдеться в заяві телеканалу, опублікованій 18 березня.
Як повідомлялося раніше, днями державні телеканали UATV та “Дом” анонсували авторський проєкт прессекретарки президента Юлії Мендель. Йшлося про щотижневе ТВ-шоу “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”.
Після бурхливої реакції на цей анонс телеканал опублікував звернення, у якому перепросив за можливу плутанину.
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“Ми врахували думки аудиторій і шкодуємо, що могли ввести в оману частину підписників наших соціальних мереж щодо участі пані Мендель в проєкті як ведучої на телеканалі. Перепрошуємо за те, що відразу не внесли ясності з цього питання. Ми врахували критику і наполягаємо на тому, що всі запрошені спікери та експерти обмежені питаннями ведучих або журналістів”, — йдеться в повідомленні.
У “Домі” заявили, що “Погляд з Банкової” — це серія програм, в якій головними дійовими особами виступатимуть стейкхолдери, пов’язані з Офісом президента, а прессекретарка президентом стала піонером шоу.
“Піонером стала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей давати відповіді на питання як спікер президента і пояснювати позицію влади з актуальних для наших глядачів тем. У наступних епізодах серії програм “Погляд з Банкової” запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади як запрошених гостей або експертів”, — йдеться в повідомленні.
Також канал повідомив, що перший епізод “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”, який вийшов в соцмережах 15 березня, транслюватимуть в етері 21 березня.
- Як повідомлялося раніше, 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборних обіцянок.
- У коментарях до статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові, Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом. У розпалі онлайнової дискусії Мендель натякнула, що Аслунд критикує Зеленського, бо ображений через звільнення з наглядової ради “УЗ”.
- Аслунд, коментуючи сварку, заявив: “Не чекаю на вибачення, Мендель не знає як виконувати свою роботу”.