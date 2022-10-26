Космічний телескоп James Webb зафіксував зіткнення двох галактик, відомих як назвою IC 1623, та зореутворення.

Про це йдеться на Space.com.

Зазначається, що це зореутворення є невидимим для інших телескопів. Як стверджують вчені, у місці зіткнення галактик зірки утворюються у 20 разів швидше, ніж у галактиці Чумацький Шлях.

Ці галактики знаходяться на відстані приблизно 270 мільйонів світлових років від Землі. Також астрономи вважають, що внаслідок злиття може утворитися надмасивна чорна діра.

Водночас дослідники не змогли раніше зафіксувати зіткнення та формування зірок через те, що IC 1623 оповита товстим щитом пилу.