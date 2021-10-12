Про це повідомляє ВВС.
У Фонді ухвалили рішення знизити прогнози щодо відновлення економіки в таких розвинених країнах, як Японія, США та Німеччина. При цьому, експерти допускають, що зростання може розпочатися у наступному році, оскільки триває кампанія з вакцинації, яка знизить ризики повторного локдауну.
Ріст світової економіки розпочався лише в першій половині 2021 року, коли країни почали послаблювати карантинні обмеження.
Представниця МВФ Гіта Гопінатх вважає, що ріст економіки неможливий, поки не буде подолано ризики для здоров’я, порушення порядку постачань та фактори, які впливають на інфляцію.
На 2021 рік МВФ знищив прогноз глобального росту до 5,9%. При цьому, очікується, що американська економіка виросте на 6% (замість прогнозованих 7%), економіки Японії та Німеччини – на 2,4% та 3,1%, відповідно (прогнозувалося 2,8% та 3,6%), а економіка Великої Британії – на 6,8% (прогнозувалося 7%).
Нагадаємо, впродовж поточного року майже 95% українців відчули зростання цін.
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