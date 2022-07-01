Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За його словами, люди вже “звикли до війни”, тому не завжди дослухаються до порад. Він додав, що з регіону вивезли всіх, хто цього хотів, а тепер ледь не “палками виганяють” решту. Річ у тім, що люди підписують документи про відмову, не хочуть їхати з прифронтових районів Миколаївщини. Тому, доводиться туди їздити, привозити їжу, вмовляти, щоби громадяни евакуювались.

“Сьогодні були, наприклад, прильоти дванадцяти ракет, але в нас нуль жертв. Велике дякую. А от п’ять людей постраждало поза межами Миколаєва, в області, від інших обстрілів на лінії зіткнення. Це основна проблема, з якою ми стикаємось і працюємо щодня”, – сказав Кім.

Навіть попри те, що у влади є достатньо транспорту та волонтерів для евакуації деякі відмовляються навідріз залишати свої домівки, що опинились на лінії зіткнення.

Віталій Кім наголосив, що є евакуація й у Миколаїв, і в інші регіони України, і за кордон. Людей перевозять в обласний центр, а потім служби розбираються, хто куди може поїхати, адже: “Всередині регіону, за межі регіону, у нас є партнерські відносини з іншими областями та країнами. Вони приймають наших людей і готові там допомагати”.