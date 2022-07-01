У Миколаївські ОВА заявили, що наразі в області головна проблема – це безпека людей. Щодня населення потерпає від російських обстрілів. Проте, навіть попри ризики, не всі бажають виїзджати до інших регіонів України чи за кордон.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За його словами, люди вже “звикли до війни”, тому не завжди дослухаються до порад. Він додав, що з регіону вивезли всіх, хто цього хотів, а тепер ледь не “палками виганяють” решту. Річ у тім, що люди підписують документи про відмову, не хочуть їхати з прифронтових районів Миколаївщини. Тому, доводиться туди їздити, привозити їжу, вмовляти, щоби громадяни евакуювались.

“Сьогодні були, наприклад, прильоти дванадцяти ракет, але в нас нуль жертв. Велике дякую. А от п’ять людей постраждало поза межами Миколаєва, в області, від інших обстрілів на лінії зіткнення. Це основна проблема, з якою ми стикаємось і працюємо щодня”, – сказав Кім.

Навіть попри те, що у влади є достатньо транспорту та волонтерів для евакуації деякі відмовляються навідріз залишати свої домівки, що опинились на лінії зіткнення.

Віталій Кім наголосив, що є евакуація й у Миколаїв, і в інші регіони України, і за кордон. Людей перевозять в обласний центр, а потім служби розбираються, хто куди може поїхати, адже: “Всередині регіону, за межі регіону, у нас є партнерські відносини з іншими областями та країнами. Вони приймають наших людей і готові там допомагати”.