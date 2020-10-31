Про це повідомляє агентство Reuters.
За попередніми даними, затриманий напередодні теракту контактував із 21-річним вихідцем з Тунісу Браімом Ауіссауі, якого підозрюють в тероризмі.
Під час затримання підозрюваного у квартирі знаходився 33-річний чоловік. Його теж затримали для з’ясування обставин.
Ввечері 29 жовтня в Ніцці затримали 47-річного чоловіка, який теж контактував з терористом перед нападом. Таким чином заарештовано трьох підозрюваних.
Сам нападник Браім Ауіссауі під час затримання відмовився скласти зброю та був важко поранений. Зараз він у лікарні, його стан оцінюють як важкий.
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