Поліція затримала ще одного ймовірного спільника терориста, який влаштував криваву розправу біля базиліки Нотр-Дам у Ніцці 29 жовтня. Ним виявився 35-річний чоловік.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За попередніми даними, затриманий напередодні теракту контактував із 21-річним вихідцем з Тунісу Браімом Ауіссауі, якого підозрюють в тероризмі.

Під час затримання підозрюваного у квартирі знаходився 33-річний чоловік. Його теж затримали для з’ясування обставин.

Ввечері 29 жовтня в Ніцці затримали 47-річного чоловіка, який теж контактував з терористом перед нападом. Таким чином заарештовано трьох підозрюваних.

Сам нападник Браім Ауіссауі під час затримання відмовився скласти зброю та був важко поранений. Зараз він у лікарні, його стан оцінюють як важкий.