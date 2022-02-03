У Міністерстві оборони України хочуть збільшити тривалість мінімального контракту зі Збройними силами України до 10 років.

Про це повідомив Резніков на брифінгу.

Згідно з заявою, це дозволить інвестувати у житлову програму для військовослужбовців.

Контракт має бути, починаючи від 10 років. Тоді й буде сенс інвестувати в підготовку, житлову програму, серйозне достойне грошове забезпечення військових з боку держави”, – зазначив міністр оборони.

Наразі мінімальний термін контракту зі Збройними силами України – 3 роки.

Резніков пояснив, що солдата, який прийшов “з нуля”, потрібно навчити певних навичок. За стандартами, на нього має витратитися 1,5 млн грн. Якщо потім він через 8 місяців завершив контракт і пішов у цивільне життя – підготувати нового.

На жаль, сьогодні солдат отримує 10 300 грн. А середня ринкова зарплата в Україні – приблизно 14 тисяч гривень. Наше завдання – як мінімум підняти зарплати військових до рівня ринкового, для того, щоби хлопці які підписали контракт сьогодні мали бажання залишитися і продовжити контракт”, – констатував Резніков.

Наразі тривають дискусії про можливість вирівнювання грошового забезпечення в ЗСУ до ринкових показників з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Денисом Марченком.

Також Олексій Резніков заявив, що західні та стратегічні партнери України змінили свою риторику щодо можливого вторгнення Росії.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з 1 січня 2024 року планується повністю замінити військовий призов на короткотривалу інтенсивну підготовку.

Нагадаємо, що Олексій Рєзніков заявив, що Україна наразі має найбільшу армію в Європі. За його словами, українські військовослужбовці забезпечені усім необхідним та готові дати відсіч у разі нового нападу Російської Федерації.