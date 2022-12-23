Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
За його даними, 22 грудня вранці група російських армійців перетнула лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, українській бійці територіальної оборони вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою. Після короткого бою, втрати ворога – мінімум двоє вбитих. З боку українських захисників обійшлося без втрат.
“Дякую нашим захисникам та захисницям за оборону”, – подякував Дмитро Живицький.
Зазначимо, що в ніч на 22 грудня російські військові скинули вибухівку з квадрокоптера на прикордонні Сумської області. За словами голови Сумської ОВА після опівночі російські загарбники скинули вибухівку з квадрокоптера на прикордонні Краснопільської громади.
Нагадаємо, що протягом 21 грудня росіяни завдали 23 удари по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади.
По Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, три прильоти. Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню: “Було 20 прильотів. Люди не постраждали”, – повідомляв голова ОВА.
Станом на початок 273-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили одинадцять атак окупантів у Луганській та Донецькій областях.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.
- За добу російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об‘єктів.
- Російські окупанти укотре обстріляли Харківську область, поранивши п’ятьох осіб. Серед постраждалих – четверо медпрацівників. окрім цього, один з жителів області постраждав через підрив на російські міні.