За добу російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Мар’їнка, Краматорськ, Часів Яр, селище міського типу Велика Новосілка, села Берестки, Максимільянівка та Новоселидівка.

Окупанти атакували цивільне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град” та артилерії. Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 16 цивільних об‘єктів – 9 житлових будинків, школа-інтернат, дитячий садок, заводи, господарче підприємство, об’єкти критичної інфраструктури.

Також було зафіксовано два ракетні удари із ЗРК “С-300” по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру. Інформація щодо жертв не надходила.

Крім того, реактивною артилерією російська війська накрили Часів Яр. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури, дитячий садок та багатоквартирний будинок, є вбиті та поранені.

Внаслідок ворожих атак є загиблі та травмовані у Бахмуті. Також є поранені у Авдіївці та Мар’їнці. Ракетами окупанти обстріляли село Новоселидівка, влучили в підприємство, травмовано цивільного мешканця.

Тим часом вдалося евакуювати ще 69 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 33 500 осіб, серед них 4989 – діти, 1963 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 279 осіб, ще 2 780 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.