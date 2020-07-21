Про це він повідомив в телефонній розмові з журналістами телеканалу НТА.
Як повідомлялося раніше, вранці 21 липня, на Театральній площі в центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Терорист називає себе Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.
За даними поліції, зловмисник озброєний, а в автобусі знаходиться 20 заручників. Водночас СБУ повідомила про 10 заручників. Чоловік утримує людей в автобусі вже більше 10 годин.
Журналісти змогли зв’язатися зі зловмисником. Під час розмови ведучий телеканалу поставив терористові запитання про те, в якому стані вони знаходяться. Загарбник відповів, що серед заручників є поранена людина.
“Заручники в поганому стані. Повний автобус. Одна людину поранена, одна вагітна, одна дитина”, — сказав Кривош.
У поліції і Міністерстві внутрішніх справ інформацію про постраждалих поки не прокоментували.
Також чоловік вкотре вимагав, щоб були виконані його умови.
“Але жоден г*ндон з тих перерахований мною, не встиг викласти в Мережу відеозвернення — ні Зеленський, ніхто — про те, що я просив. А це було зробити нескладно”, — додав він.
- Нагадаємо, Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він хоче, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.
- Також #Букви ведуть текстову онлайн-трансляцію подій в Луцьку.