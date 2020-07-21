Терорист Максим Плохой (Кривош), який захопив автобус з 20-ма пасажирами в Луцьку, заявив, що серед заручників є поранений.

Про це він повідомив в телефонній розмові з журналістами телеканалу НТА.

Як повідомлялося раніше, вранці 21 липня, на Театральній площі в центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Терорист називає себе Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

За даними поліції, зловмисник озброєний, а в автобусі знаходиться 20 заручників. Водночас СБУ повідомила про 10 заручників. Чоловік утримує людей в автобусі вже більше 10 годин.

Журналісти змогли зв’язатися зі зловмисником. Під час розмови ведучий телеканалу поставив терористові запитання про те, в якому стані вони знаходяться. Загарбник відповів, що серед заручників є поранена людина.

“Заручники в поганому стані. Повний автобус. Одна людину поранена, одна вагітна, одна дитина”, — сказав Кривош.

У поліції і Міністерстві внутрішніх справ інформацію про постраждалих поки не прокоментували.

Також чоловік вкотре вимагав, щоб були виконані його умови.

“Але жоден г*ндон з тих перерахований мною, не встиг викласти в Мережу відеозвернення — ні Зеленський, ніхто — про те, що я просив. А це було зробити нескладно”, — додав він.