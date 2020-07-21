Сьогодні, 21 липня, на Театральній площі в центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус "Берестечко - Краснилівка" з заручниками. За даними поліції, зловмисник озброєний, а в автобусі знаходиться 20 заручників. У той же час СБУ повідомила про 10 заручників. Терорист називає себе Максим Плохой.

#Букви зібрали інформацію про зловмисника.

Свої вимоги терорист опублікував в соцмережах.

Так, у Twitter (оновлено: профіль наразі заблокований) він привітав “з днем ​​антисистеми” і заявив, що “держава – це перший терорист”.

“Держава завжди була і є перший терорист. Зі мною багато людей, автоматична зброя, гранати, дві бомби, третя в людному місці міста. Всі вибухнуть, якщо не буде наступного: голови судів (Конституційного суду, Верховного суду), Вищої ради правосуддя, генпрокурор, Міністерство юстиції, прем’єр, голова Верховної Ради, міністр оборони, голова СБУ, голови церков, також Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Медведчук – всі викладають у соцмережі на свої сторінки і в YouTube відеозвернення з текстом: “Я – ПІБ, посада, я терорист в законі “. Президент Зеленський публікує відеозвернення з текстом “Фільм “Земляни 2005: дивитися всім”, – написав користувач на ім’я Максим Плохой.

Максим Плохой – автор книги “Філософія злочинця. Апологія Свободи. Антисистема”. У ній він використав цитати відомих філософів, письменників, а також цитував Біблію. Це автобіографічна книга, в якій Плохой описує своє перебування в колонії. Уривки з його книги можна знайти і у користувачів Instagram.

У поліції заявили, що терористові 44 роки, він житель Рівненської області.

Заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що справжнє ім’я терориста – Кривошей Максим Степанович (06.11.1975). Він народився в селищі Гай, Оренбурзької області, Російської Федерації.

Чоловік двічі судимий, покарання відбував у українських колоніях.

“17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області – ст. 142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство) ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин). 07.11.2005 Луцький міськрайонний суд Волинської області – ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)”, – написав Геращенко.

У своїй книзі терорист розповідає, що народився в родині інтелігентів – мама працювала вчителькою російської мови та літератури, батько викладав у політеху. Однак, надивишись бойовиків, хлопець вирішив стати крутим. У 17 років він очолив банду. Два місяці сидів у СІЗО. У 18 років Максим на шість років потрапив до в’язниці. Термін відсидів повністю.

У Максима Кривоша було бажання піти у монастир і для цього він вступив до духовної семінарії, проте незабаром у нього сталося прозріння: “Я побачив облудність церкви і її служителів. Релігія, церква, яка не сприяє людині пізнати себе, а лише мзду бере за своє посередництво між людиною і Богом”.

У Максима Кривоша є син, який народився, коли чоловік відбував свій перший термін покарання.

У коментарі журналістам голова МВС Арсен Аваков заявив, що поширена у ЗМІ інформація про те, що терорист раніше лікувався в психіатричній лікарні, не є достовірною.

Операція з визволення заручників досі триває.