Федеральний суд Сан-Франциско постановив, що компанія мільярдера Ілона Маска Tesla повинна виплатити колишньому працівнику Оуену Діасу близько 137 мільйонів доларів, оскільки він пережив расистські образи на робочому місці.

Про це повідомляє американський канал CNBC з посиланням на адвокатів потерпілого.

Зазначається, що суд присяжних присудив навіть більший штраф, ніж просили адвокати. Відтак, Tesla має виплатити 130 мільйонів доларів штрафу та 6,9 мільйона доларів за моральну шкоду.

Оуен Діас – колишній працівник Tesla. Він працював за контрактом й прийшов у компанію через кадрове агентство у 2015 році. Чоловік зіткнувся з ворожим робочим середовищем, в якому, як він сказав суду, колеги використовували епітети, щоб образити його та інших темношкірих робітників.

За словами Діаса, вони казали йому “повертатися в Африку” та залишили расистські графіті в туалетах і расистський малюнок на робочому місці.

Адвокатів чоловіка пояснили, що змогли виграти справу у суді лише тому, що їхній підзахисний не підписав один з обов’язкових документів Tesla про обов’язковий арбітраж. Його компанія використовує його, працівники розв’язували проблеми за зачиненими дверима, а не у відкритому суді.

Водночас у Tesla після вироку суду запевнили, що проблема расизму в компанії не така серйозна, як описав Діас.

“Крім пана Діаса, ще три свідки (всі співробітники, які не є контрактниками Tesla) сказали в суді, що вони регулярно чули образи на расовому підґрунті. Хоча всі вони погодилися з тим, що використання расистських слів недоречне на робочому місці, вони також погодилися з тим, що більшу частину часу вважали, що такі слова використовуються “дружньо” і зазвичай афроамериканськими колегами”, – йдеться у заяві.

Додамо, що такий великий штраф компанія заплатить вперше.