Британське видання The Guardian показало дошку, де українська прокуратура позначає російських військових злочинців. Крім того, там присутній президент РФ Володимир Путін.

Про це йдеться у відповідному матеріалі.

Йдеться про детальну схему всього російського військового командування в Україні. Розмір дошки становить 4 метри завширшки й 1,5 метра заввишки.

Зазначається, що є імена та фотографії низки осіб, щодо яких в Україні триває слідство через їхню можливу причетність до воєнних злочинів. На мапі зображені сотні російських військових, розділені за полками, аж до верховного головнокомандувача Володимира Путіна.

Українці зібрали сотні досьє, назвавши підозрюваними понад 600 росіян. Серед них високопоставлені політичні й військові чиновники. Підозрювані варіюються від високопосадовців, зокрема міністра оборони Сергія Шойгу, до менш відомих. Наприклад, полковника, якого вважають відповідальним за деякі з найжорстокіших повітряних атак на Україну.

На дошці зображено сотні російських солдатів, розділених по полках, аж до верховного головнокомандувача Володимира Путіна.