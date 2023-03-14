Про це йдеться у відповідному матеріалі.
Йдеться про детальну схему всього російського військового командування в Україні. Розмір дошки становить 4 метри завширшки й 1,5 метра заввишки.
Зазначається, що є імена та фотографії низки осіб, щодо яких в Україні триває слідство через їхню можливу причетність до воєнних злочинів. На мапі зображені сотні російських військових, розділені за полками, аж до верховного головнокомандувача Володимира Путіна.
Українці зібрали сотні досьє, назвавши підозрюваними понад 600 росіян. Серед них високопоставлені політичні й військові чиновники. Підозрювані варіюються від високопосадовців, зокрема міністра оборони Сергія Шойгу, до менш відомих. Наприклад, полковника, якого вважають відповідальним за деякі з найжорстокіших повітряних атак на Україну.
На дошці зображено сотні російських солдатів, розділених по полках, аж до верховного головнокомандувача Володимира Путіна.
- 17 лютого, у Нідерландах офіційно погодилися на створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, яких російська агресія завдала Україні.
- Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві справи про воєнні злочини, пов’язані з російським вторгненням в Україну, і вимагатиме ордери на арешт кількох осіб, за словами нинішніх і колишніх посадовців, які знають про це рішення. У справах МКС Росію звинувачуватимуть у викраденні українських дітей та навмисному нападі на цивільну інфраструктуру.
- У Пентагоні виступають проти надання адміністрацією президента США Джо Байдена доказів воєнних злочинів Росії проти України до Гаазького суду. Вони бояться створити прецедент, який прокладе шлях для притягування до відповідальності американців.