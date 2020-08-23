Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Розпорядження Трампа вводить з середини вересня заборону на транзакції з власником TikTok ByteDance.

Офіційні особи у Вашингтоні стурбовані тим, що компанія може передати дані про американських користувачів уряду Китаю, але ByteDance це заперечує.

Додатком користується 80 мільйонів американців.

TikTok заявляє, що майже рік намагався знайти компроміс з адміністрацією Трампа.

“Щоб гарантувати, що верховенство закону не буде порушено і що до нашої компанії і користувачів ставляться справедливо, у нас немає іншого вибору, крім як оскаржити постанову через суд”, – сказав представник компанії.

Судовий процес почнеться на наступному тижні.

У п’ятницю група американців китайського походження подала окремий позов проти аналогічної заборони президента на додаток WeChat, який належить китайській фірмі Tencent.

За словами Трампа, зростання кількості мобільних додатків, що розробляються китайськими фірмами, “загрожує національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів”.

“Цей збір даних дасть комуністичній партії Китаю доступ до особистої та конфіденційної інформації американців”, – йдеться в указі Трампа.

TikTok заявляє, що ніколи не передавав владі Китаю дані користувачів з США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.