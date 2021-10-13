Представники ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі запропонували повернутися до обговорення усталеного порядку денного. Російська сторона виступила проти.

Про це повідомили у пресслужбі делегації України в ТКГ.

У середу, 13 жовтня, у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання групи. Делегацію України очолив заступник голови делегації, нардеп та голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Як відомо, голова української делегації Леонід Кравчук проходить реабілітацію після операції та, ймовірно, не братиме участі в засіданнях до кінця року.

Політичні питання

Українська сторона продовжила наполягати на потребі у якнайшвидшому звільненні всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, відкриття КПВВ, суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання рішень саміту “нормандської четвірки”, що відбувся в Парижі у 2019 році.

Під час засідання представники ОБСЄ запропонували повернутися до обговорення усталеного порядку денного.

Проти цього заперечила російська сторона, інформує делегація України.

Безпекові питання

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Чевік зазначив, що за останні 2 тижні на 13% зменшилася кількість порушень режиму припинення вогню.

Водночас почастішали випадки перешкоджання діяльності Місії з боку російських збройних формувань. Це й обмеження пересування, і придушення каналів управління безпілотними літальними апаратами СММ, й затримування патрулів бойовиками.

СММ хоче створити передові патрульні бази на окупованій території. Це питання було розглянуто в рамках Постійної Ради ОБСЄ у Відні.

“Актуальність створення ППБ зростає у ситуації, коли російська сторона заблокувала продовження мандата Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску “Гуково” та “Донецьк”, — зазначили в делегації.

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Гуманітарні питання

Під час засідання обговорювали проблеми, пов’язані з рішенням бойовиків закрити єдиний КПВВ, який працював, — “Станиця Луганська”.

Через обмеження можливості перетину лінії розмежування особи, що мешкають на тимчасово окупований територія, не можуть отримати ані пенсій, ані інших виплат, ані щеплення проти коронавірусної хвороби.