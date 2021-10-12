Естонський бізнесмен Гіллар Тедер, який володіє бізнесом в Україні, опинився у центрі скандалу, пов'язаного із масштабним міжнародним журналістським розслідуванням Pandora Papers. Тедер володіє бізнесом в окупованому Криму попри санкції Євросоюзу.

Про це пише видання “Крим.Реалії”.

Компанія Arricano, мажоритарним акціонером якої був Гіллар Тедер до анексії Криму, офіційно володіла торговими центрами в Києві, Запоріжжі, Кривому Розі та в Сімферополі. У розпал окупації Криму, а саме 3 березня 2014 року, в Сімферополі відкрили ТРЦ “Южная галерея”.

За даними журналістів, відразу після окупації Тедер розробив схему приховування свого бізнесу на території Криму. Замовник будівництва “Южной галереи” в Сімферополі – кримське ТОВ “Вояж-Крим”, про це зазначено на сайті проєктної компанії. Засновник “Вояж-Крим” – ТОВ “Зелене місто” із Санкт-Петербурга (РФ). У свою чергу, один із засновників “Зеленого міста” – українська фірма “Грандінвест”, кінцевим бенефіціарним власником якої є компанія Arricano Гіллара Тедера.

Проте до компанії Arricano має стосунок відомий в Україні іноземний інвестор, засновник інвестиційної фірми Dragon Capital Томаш Фіала. Йому належать 12,5% акцій Arricano.

Саме із Фіалою естонський бізнесмен Тедер вибудували багатоетапну схему з так званих фірм-прокладок, через які приховували прибуток із Криму та ухилялися від санкцій, які запровадив Європейський Союз.

Наразі журналісти “Крим.Реалії” надали документацію та докази щодо порушення європейського законодавства. Тепер Естонія може ініціювати офіційне розслідування того, як іноземні інвестори ухиляються від санкцій за незаконну анексію Криму.

Представники громадськості, зокрема радниця міністра цифрової трансформації Яніка Мерило, закликає до справедливого та об’єктивного розслідування цієї справи. Ні Гіллар Тедер, ні Томаш Фіала інформацію про свій незаконний бізнес у Криму наразі не коментують.

Що відомо про Томаша Фіалу?

У травні 2021 року повідомлялося, що генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала став новим власником “Української правди”. Проте не лише це видання входить до його медійних активів. Раніше #Букви детально розповідали, чим саме володіє Томаш Фіала.

Варто зазначити, що досить не зрозуміло, якою самою “Українською правдою” володіє Фіала, адже юридичних осіб з назвою “Українська правда” є щонайменше кілька. Тут і ГО “Українська правда”, і ПП “Українська правда”, і ТОВ “Інформаційне агентство “Українська правда”. З них до Олени Притули, попереднього власника “УП”, а після продажу – “редактора-засновника” видання, мають стосунок громадська організація та приватне підприємство.

Крім того, Dragon Capital не приховує щедрого фінансування різноманітних проєктів антикорупційного, реформаторського та медійного спрямування, публікуючи пресрелізи про виділення їм коштів.

Крім того, Томаш Фіала є президентом Європейської бізнес асоціації.