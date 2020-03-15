Фото опубліковано в Instagram видання.
Його було зроблено на шостий день загального карантину в Італії, який був введений на території всієї країни через спалах вірусу.
“У морзі одного з найбільших кладовищ у Мілані жінка дивиться на труну, направлену сюди з однієї з міських лікарень. У ній тіло іноземного громадянина, яке планується відправити в країну походження”, – йдеться в підписі до знімка.
Також зазначено, що станом на 13 березня в італійському регіоні Ломбардія було зареєстровано 890 жертв вірусу COVID-19 (що становило близько двох третин жертв у країні).
У місті Бергамо (в 60 кілометрах від Мілана) влада була змушена залишати труни в церквах після того, як в лікарнях і моргах не вистачило місця.
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Photo by @gabrielegalimbertiphoto I Italy lockdown, Day 6. In the mortuary of one of the biggest cemeteries in Milan, a woman looks at a coffin sent here from one of the city hospitals. It contains the body of a foreign citizen, and must be sent back to the country of origin. As of March 13, there have been 890 victims of COVID-19 in Lombardy, Italy, which account for about two-thirds of the victims in the country. In Bergamo, a city 60 kilometers (about 35 miles) from Milan, authorities were forced to store coffins in churches after the hospitals and morgues ran out of space. The untold fear is that cemeteries could fill up as well. #coronavirus #milano #italy #virus #covid19
Як інформує ANSA, за минулу добу в Італії від спровокованих COVID-19 ускладнень померли 175 осіб. Відтак кількість жертв вірусу досягла 1441.
Загальна кількість інфікованих людей, включаючи тих, хто видужав і помер, досягла 21 157 осіб.
- 11 березня влада Італії вирішила посилити карантинні заходи через спалах коронавірусу COVID-19. Так, прийнято рішення закрити всі торгові заклади, крім продуктових магазинів і аптек.
- В Італії 13 березня від коронавірусу Covid-19 померла 66-річна українка Раїса Малишева, яка там працювала.