Фото опубліковано в Instagram видання.

Його було зроблено на шостий день загального карантину в Італії, який був введений на території всієї країни через спалах вірусу.

“У морзі одного з найбільших кладовищ у Мілані жінка дивиться на труну, направлену сюди з однієї з міських лікарень. У ній тіло іноземного громадянина, яке планується відправити в країну походження”, – йдеться в підписі до знімка.

Також зазначено, що станом на 13 березня в італійському регіоні Ломбардія було зареєстровано 890 жертв вірусу COVID-19 (що становило близько двох третин жертв у країні).

У місті Бергамо (в 60 кілометрах від Мілана) влада була змушена залишати труни в церквах після того, як в лікарнях і моргах не вистачило місця.

Як інформує ANSA, за минулу добу в Італії від спровокованих COVID-19 ускладнень померли 175 осіб. Відтак кількість жертв вірусу досягла 1441.

Загальна кількість інфікованих людей, включаючи тих, хто видужав і помер, досягла 21 157 осіб.