Президент США Дональд Трамп в вересні використав наближення урагану "Доріан", як привід, щоб не поїхати в Польщу, де міг зустрітися з українським лідером Володимир Зеленським.

Таку думку в інтерв’ю MSNBC висловив партнер президентського адвоката Рудольфа Джуліані, Лев Парнас.

Він заявив, що президента Зеленського ще в травні попросили почати розслідування відносно Хантера Байдена, а якщо це не зроблять, то позбавлять Україну “всієї американської допомоги”.

Так як це не було зроблено і наступні спроби організувати зустріч президентського помічника Джуліані із Зеленським виявилися безуспішними, Трамп не захотів особисто зустрічатися з українським лідером, скасувавши візит до Польщі під приводом наближення урагану “Доріан”.

У той же час американські ЗМІ писали, що частину суботнього дня Трамп провів граючи в гольф, тоді як міг перебувати в Польщі на заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Також у Варшаві була запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Замість цього український лідер провів зустріч з віце-президентом Сполучених Штатів Майком Пенсом.

Парнас також стверджує, що Трамп використовував ураган в США як привід скасувати візит до Польщі, проте насправді зробив це, щоб натиснути на президента Зеленського.

“Президент Трамп повинен був особисто зустрітися із Зеленським у Польщі. Але він використав ураган як виправдання. Це було не через ураган. А тому що він злився, що Зеленський все ще не зробив спроби і не доклав зусиль, щоб зробити заяву (про початок розслідування за Байдену, – ред.)”, – розповів Парнас.