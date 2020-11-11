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Трамп переміг на Алясці та отримав голоси трьох виборників

Республіканець Дональд Трамп переміг у штаті Аляска (три виборники) за підсумками виборів, що відбулися в США 3 листопада.

Середа, 11 листопада 2020, 18:12

Про це повідомляє телеканал CNN.

За їхньою оцінкою, Трамп набирає 56,9% голосів за підсумками обробки 75% бюлетенів. Його суперник демократ Джозеф Байден заручився 39,1% голосів виборців штату. Таким чином чинний  президент США отримує 217 голосів членів колегії виборників, а Байден залишається при 279.

ЗМІ поки не прогнозують результат підрахунку голосів у штатах Північна Кароліна (15 виборників), Джорджія (16 виборників) і Арізона (11 виборників). Голосів виборників цих трьох штатів недостатньо для того, щоб Трамп набрав 270, необхідних для переобрання главою держави.

  • У мережі масово розповсюджують фейк про те, що кандидат у президенти США Джо Байден нібито програє у Пенсильванії.
Теги: вибори президента США, вибори президента США, Джо Байден, Дональд Трамп

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