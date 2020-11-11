Трамп переміг на Алясці та отримав голоси трьох виборників

Про це повідомляє телеканал CNN.
За їхньою оцінкою, Трамп набирає 56,9% голосів за підсумками обробки 75% бюлетенів. Його суперник демократ Джозеф Байден заручився 39,1% голосів виборців штату. Таким чином чинний президент США отримує 217 голосів членів колегії виборників, а Байден залишається при 279.
ЗМІ поки не прогнозують результат підрахунку голосів у штатах Північна Кароліна (15 виборників), Джорджія (16 виборників) і Арізона (11 виборників). Голосів виборників цих трьох штатів недостатньо для того, щоб Трамп набрав 270, необхідних для переобрання главою держави.
- Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп продовжує безпідставно піддавати сумніву законність підрахунку голосів у Пенсільванії, Неваді, Джорджії й Вісконсині, чотирьох штатах, які на цих виборах стали предметом пильної уваги.
- Також стало відомо, що на початку наступного року, коли новообраний президент Джо Байден вступить на посаду, 45-й президент США Дональд Трамп втратить привілеї у Twitter, завдяки яким його фейкові дописи позначали, але не видаляли.
- У мережі масово розповсюджують фейк про те, що кандидат у президенти США Джо Байден нібито програє у Пенсильванії.