Трамп переміг на Алясці та отримав голоси трьох виборників

Республіканець Дональд Трамп переміг у штаті Аляска (три виборники) за підсумками виборів, що відбулися в США 3 листопада.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За їхньою оцінкою, Трамп набирає 56,9% голосів за підсумками обробки 75% бюлетенів. Його суперник демократ Джозеф Байден заручився 39,1% голосів виборців штату. Таким чином чинний президент США отримує 217 голосів членів колегії виборників, а Байден залишається при 279.

ЗМІ поки не прогнозують результат підрахунку голосів у штатах Північна Кароліна (15 виборників), Джорджія (16 виборників) і Арізона (11 виборників). Голосів виборників цих трьох штатів недостатньо для того, щоб Трамп набрав 270, необхідних для переобрання главою держави.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп продовжує безпідставно піддавати сумніву законність підрахунку голосів у Пенсільванії, Неваді, Джорджії й Вісконсині, чотирьох штатах, які на цих виборах стали предметом пильної уваги.

Також стало відомо, що на початку наступного року, коли новообраний президент Джо Байден вступить на посаду, 45-й президент США Дональд Трамп втратить привілеї у Twitter, завдяки яким його фейкові дописи позначали, але не видаляли.