Про це Трамп повідомив під час зустрічі з журналістами перед підписанням указу, відео опубліковано Білим домом.
Коментуючи підписання указу, Трамп зазначив, що соціальні медіа “контролюють значну частину комунікацій в Сполучених Штатах” і мають “неконтрольованими повноваженнями цензурі”.
“У них неконтрольовані повноваження у цензурі — вони можуть обмежувати, редагувати, формувати, зберігати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між приватними громадянами і великою суспільної аудиторією”, — заявив він.
Трамп заявив, що має намір змінити законодавство, що регулює діяльність соцмереж. Зокрема, “видалити або змінити” положення закону, який захищає компанії, що володіють ними, від відповідальності за контент, що розміщується їх користувачами.
За словами Трампа, генеральний прокурор США Вільям Барр “негайно” почне розробку законопроєкту, що регулює діяльність соціальних мереж.
Під час зустрічі з пресою Трамп демонстрував журналістам першу шпальту газети “New York Post”, яка була присвячена його конфлікту з Twitter.
- Як повідомлялося раніше, соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа, в яких розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента за допомогою пошти через епідемію, як такі, в яких може бути фейкова інформація.
- У відповідь Трамп пригрозив закрити в країні соціальні мережі через нібито шахрайства на виборах.
- Гендиректор Facebook Марк Цукерберг розкритикував позицію Twitter щодо суперечливих постів президента США Дональда Трампа. Гендиректор Twitter Джек Дорсі відповів на критику.