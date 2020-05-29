Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований проти соціальний мереж. Це сталося після того, як Twitter позначила повідомлення Трампа як можливий фейк.

Про це Трамп повідомив під час зустрічі з журналістами перед підписанням указу, відео опубліковано Білим домом.

Коментуючи підписання указу, Трамп зазначив, що соціальні медіа “контролюють значну частину комунікацій в Сполучених Штатах” і мають “неконтрольованими повноваженнями цензурі”.

“У них неконтрольовані повноваження у цензурі — вони можуть обмежувати, редагувати, формувати, зберігати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між приватними громадянами і великою суспільної аудиторією”, — заявив він.

Трамп заявив, що має намір змінити законодавство, що регулює діяльність соцмереж. Зокрема, “видалити або змінити” положення закону, який захищає компанії, що володіють ними, від відповідальності за контент, що розміщується їх користувачами.

За словами Трампа, генеральний прокурор США Вільям Барр “негайно” почне розробку законопроєкту, що регулює діяльність соціальних мереж.

Під час зустрічі з пресою Трамп демонстрував журналістам першу шпальту газети “New York Post”, яка була присвячена його конфлікту з Twitter.