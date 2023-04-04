4 квітня колишнього президента Дональда Трампа офіційно звільнили з-під арешту після зачитування обвинувачення в окружному кримінальному суді Манхеттена в Нью-Йорку.

Про це повідомляє CNN.

Виходячи із зали суду, Трамп не зробив жодних заяв для журналістів, натомість попрямував до авто, яке відвезе його до аеропорту Ла Гвардія, після чого він вирушить до резиденції у Флориді. Колишній президент не визнав себе винним за 34 пунктами.

Дональду Трампу висунуто звинувачення в 34 злочинах першого ступеня у фальсифікації ділової документації.

Усі звинувачення проти пана Трампа належать до злочинів класу Е, які є найнижчою категорією тяжких злочинів у Нью-Йорку та передбачають максимальний термін позбавлення волі на чотири роки за пунктом, повідомили у NYT.

Згідно із законодавством Нью-Йорка, фальсифікація ділових записів, як правило, вважається проступком. Але прокурори можуть посилити звинувачення, якщо вважають, що особа підробила ділові документи, щоб вчинити інший злочин або приховати вчинення злочину.

Розслідування стосувалося грошових виплат актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс під час президентської кампанії 2016 року.

Трамп заперечує всі правопорушення, а його адвокати заявили, що будуть боротися за зняття звинувачень.

Дональд Трамп офіційно став першим експрезидентом США, проти якого висунуто кримінальне звинувачення.

Виступаючи поза судом після висунення звинувачень, адвокат Дональда Трампа Тодд Бланш заявив, що його клієнт “розчарований” і “засмучений”.

Бланш звинуватила прокурора у цій справі в перетворенні “цілком політичного питання” на “політичне переслідування”.

“Це поганий день… Я не очікував, що це станеться в цій країні. Ви не очікуєте, що це станеться… з кимось, хто був президентом Сполучених Штатів”, – наголосив адвокат.

Він назвав обвинувальний висновок “шаблоном” і стверджував, що в ньому “не згадується будь-який федеральний злочин чи злочин штату, який був порушений”.

На цей час наступне очне слухання у справі колишнього президента Дональда Трампа призначено на 4 грудня в Нью-Йорку.