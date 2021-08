Фактчекінг провели в американському виданні The Washington Post.

В документах дійсно можна знайти інформацію, що в Афганістані є американське озброєння, але не на таку суму.

Однак, Трамп-молодший стверджував, що 85 мільярдів доларів – сума, якою можна оцінити “залишене талібам озброєння”.

For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2021