Дональд Трамп-молодший, син 45-го американського лідера, заявив, що бойовики терористичної організації "Талібан" отримали доступ до американської зброї та військової техніки на суму 85 мільярдів доларів. Однак це твердження не відповідає дійсності.

Фактчекінг провели в американському виданні The Washington Post.

В документах дійсно можна знайти інформацію, що в Афганістані є американське озброєння, але не на таку суму.

Однак, Трамп-молодший стверджував, що 85 мільярдів доларів – сума, якою можна оцінити “залишене талібам озброєння”.

For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2021

У звіті Спеціального інспектора з оснащення Афганістану (SIGAR) сказано, що станом на 30 липня витрати на Фонд сил безпеки Афганістану після початку війни у 2001 році склали (технічно) 82,9 мільярда доларів.

Однак, протягом останніх років ці цифри значно менші. Так, у 2021 році на сили безпеки було витрачено майже 3 мільярди американських доларів. Майже стільки ж – у 2020 році. Окрім цього, американський уряд витратив майже 36 мільярдів доларів на зміцнення уряду Афганістану. Загальна сума афганського проєкту склала понад 144 мільярди доларів.

Трамп-молодший точно поширив фейк, бо вказана сума – це гроші, витрачені протягом 20-річної війни, а не тільки на озброєння, яке отримали таліби через неспроможність афганської армії захистити свою країну.

Зокрема, на Афганські національні сили оборони та безпеки (ANDSF) з 2002 по 2009 рік було витрачено майже 10 мільярдів доларів.

У звіті за 2017 рік сказано, що 29% коштів, витрачених на афганські сили безпеки в період з 2005 по 2016 рік, йшло на обладнання та транспорт. З цього можна вивести формулу, яка показує, що за 20 років на озброєння, надане афганським військовим, було витрачено 24 мільярди доларів за 20 років. З них 70% зброї та військової техніки отримали афганські військові, а все інше – національна поліція.

За даними GAO, з 2005 по 2016 рік платники податків США заплатили за 76 тисяч автомобілів, 600 тисяч одиниць зброї та понад 200 літаків.

Щось зі зброї та техніки, які залишились в Афганістані, може бути непридатним для використання чи застарілим, однак звіт SIGAR свідчить, що 167 літаків були придатними для використання – але в Афганістані немає потрібної кількості досвідчених пілотів. Для обслуговування літаків в талібів немає бригад технічного обслуговування.

“Ніхто не має жодної інформації про те, що саме за останні тижні потрапило до рук талібів”, – сказав Ентоні Кордесман з Центру Стратегічних та міжнародних досліджень.

20 серпня з’явилася інформація про те, що “Талібан” заволодів зброєю та технікою, залишеними США афганським військовим. Йшлося про озброєння на суму $28 млрд.

За інформацією розвідки, таліби могли отримати понад 2 тисячі бронетранспортерів (американські Humvee), до 40 літальних апаратів (гвинтокрили UH-60 Black Hawks), розвідувальні ударні гвинтокрили , військові дрони ScanEagle. За даними Рахункової палати уряду США, в період з 2003 по 2016 рік США передали афганським силам 208 одиниць авіації. Однак, авіаційна техніка може знадобитися талібам лише в разі, якщо хтось із них має спеціальну підготовку та може пілотувати гвинтокрили.

В Пентагоні після цього заявили, що американські військові мають намір знищити частину техніки до того, як залишать територію Афганістану.