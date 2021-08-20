Бойовики терористичної організації "Талібан", отримавши контроль над Афганістаном, заволоділи зброєю та технікою, залишеними США афганським військовим. Йдеться про озброєння на суму $28 млрд.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Озброєння та техніку для афганських військових США передавали в період з 2002 по 2017 рік. Також талібам вдалося отримати зброю й техніку, які США залишили в Афганістані після виведення американських військ з країни.

Американські журналісти знайшли відеозаписи, на яких видно, як таліби оглядають автомобілі афганців та відчиняють ящики з новою вогнепальною зброю, засобами зв’язку та безпілотниками.

“Все, що не знищили американські військові, тепер належить талібам”, – пояснив інсайдер.

За інформацією розвідки, таліби могли отримати понад 2 тисячі бронетранспортерів (американські Humvee), до 40 літальних апаратів (гвинтокрили UH-60 Black Hawks), розвідувальні ударні гвинтокрили , військові дрони ScanEagle. За даними Рахункової палати уряду США, в період з 2003 по 2016 рік США передали афганським силам 208 одиниць авіації. Однак, авіаційна техніка може знадобитися талібам лише в разі, якщо хтось із них має спеціальну підготовку та може пілотувати гвинтокрили.

З 2003 року США передали афганським військовим не менше 600 тисяч одиниць піхотного озброєння, автомати M16, 162 тисячі засобів зв’язку та 16 тисяч приладів для нічного бачення.

Це не повний список усього озброєння, яке таліби отримали “в спадок” від американських та афганських військових.

Американські чиновники переймаються через те, що цю зброю таліби можуть використати для вбивства мирних жителів, а також передати представникам інших терористичних організацій, на кшталт ІДІЛ та “Аль-Каїди”. Також її можуть продати “противникам” на чорному ринку. Наприклад – Китаю чи Росії.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.