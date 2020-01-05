Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран здійснить атаки, націлені проти американців чи американських об'єктів.

Про це лідер США написав на своїй сторінці в Facebook.

“Нехай це стане попередженням: якщо Іран завдасть удару по американцях або американським об’єктам, то ми націлимося на 52 іранських об’єкта, що символізують 52 заручників, захоплених Іраном багато років тому”, – наголосив Трамп.

Він уточнив, що деякі вибрані об’єкти – “дуже високого рівня і важливі для Ірану та іранської культури”.

“І ми дуже швидко і дуже сильно вдаримо по цим мішенях, по Ірану. США більше не хочуть чути погроз!”, – додав американський лідер.

Трамп також зазначив, що влада Ірану, не приховуючи, “дуже сміливо говорить про напад” на американські об’єкти, щоб помститися за авіаудар США, в результаті якого в Іраку загинув командир іранського спецпідрозділу “Кудс” Касем Сулеймані.

За словами президента США, цей генерал є “лідером терористів” і несе відповідальність за загибель багатьох людей, включаючи американців.

“Він був у процесі організації атак на наше посольство (в Іраку, – ред.) і готував ще атаки в інших місцях. Іран протягом багатьох років був лише джерелом проблем”, – написав Трамп.

Варто зазначити, що 4 січня в Іраку десятки тисяч людей з криками “Смерть Америці!” вийшли на вулиці міст, щоб оплакати загибель Сулеймані, повідомляє агентство Reuters. Процесія, зокрема, пройшла вулицями Багдада.

Тіла Сулеймані та інших убитих разом із ним були згодом доставлені з Багдада в священні для шиїтів іракські міста Кербела і Наджаф.

Надалі тіло Сулеймані перевезуть у Тегеран, а звідти – в його рідне місто Керман, де і поховають у вівторок.

Як повідомляє агентство ВВС, через кілька годин після масштабної похоронної процесії в районі так званої “зеленої зони” Багдада, де знаходиться посольство США та інші державні установи, стався вибух. За даними Reuters, недалеко від американського посольства вибухнула ракета.

Також було випущено кілька ракет по авіабазі “Балад”, де розквартировані американські військові. Загиблих у результаті удару не зафіксовано.