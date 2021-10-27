45-й президент США Дональд Трамп звернувся до суду з проханням заборонити податковій службі (IRS) передавати його фінансові декларації на вимогу Конгресу.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Адвокати Трампа стверджують, що потрібно заблокувати можливість передавати будь-якій установі документи щодо фінансової звітності Трампа. Зокрема, йдеться про те, що документи не мають права передавати Міністерство фінансів та Податкова служба.

Сторона захисту Трампа висловила позицію, що Конгрес цікавлять декларації Трампа, аби “знайти щось соромне”.

До цього профільний комітет Конгресу подав до суду на Міністерство фінансів у відповідь на відмову передати їм звіти щодо фінансової діяльності адміністрації Трампа (це було за президентства Трампа). Коли ж очільником США став Джо Байден, комітету обіцяли передати всі необхідні документи, але Трамп намагається заблокувати всі можливі варіанти.

“Ніхто не вірить, що голова комітету просить надати їм декларації Трампа, аби просто перевірити якість аудиту IRS. Ніхто. У комітеті не приховують, що це їх стратегія, аби привести нас до суду”, – заявили представники Трампа.

У відповідь юристи Палати представників зауважили, що комітет декларує нормальну потребу щодо передачі їм звітності, а от федеральні суди не мають конституційних повноважень, аби визначити – наскільки доцільною є передача того чи іншого фінансового документа.

Суддя окружного суду США Тревор Макфадден призначив слухання з цього приводу на 16 листопада.

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Як повідомлялося раніше, газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.

У 2018 році американське видання New York Times провело розслідування, в ході якого вдалося з’ясувати, що нинішній президент США Дональд Трамп зберіг $413 мільйонів шляхом несплати податків за нерухомість батька.