Про це він заявив під час брифінгу.

Раніше директор Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC) в США Роберт Редфілд заявив, що новий спалах коронавіруса може бути взимку і бути більш руйнівним, ніж перший.

При цьому, існує ймовірність, що спалах співпаде в часі з епідемією сезонного грипу, і може початися вже в вересні.

За словами Трампа, подолати новий спалах буде легше, оскільки у американських медиків уже є відповідний досвід.

“Цей вірус рано чи пізно піде, і якщо він повернеться восени – ми зможемо подолати його дуже швидко, у нас є хороші фахівці, ми багато чому навчилися, навчилися тому, як поводитися з ним”, – заявив Трамп.