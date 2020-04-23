Про це він заявив під час брифінгу.
Раніше директор Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC) в США Роберт Редфілд заявив, що новий спалах коронавіруса може бути взимку і бути більш руйнівним, ніж перший.
При цьому, існує ймовірність, що спалах співпаде в часі з епідемією сезонного грипу, і може початися вже в вересні.
За словами Трампа, подолати новий спалах буде легше, оскільки у американських медиків уже є відповідний досвід.
“Цей вірус рано чи пізно піде, і якщо він повернеться восени – ми зможемо подолати його дуже швидко, у нас є хороші фахівці, ми багато чому навчилися, навчилися тому, як поводитися з ним”, – заявив Трамп.
- У Сполучених Штатах Америки померли від коронавірусу COVID-19 вже більше 39 тисяч осіб.
- Внаслідок закриття підприємств через пандемію коронавірусу, в США вже 22 мільйони громадян звернулися до влади з проханням надати їм допомогу з безробіття.