Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

За словами Трампа, він  “справді стурбований” ситуацією з мігрантами уздовж кордону США й Мексики. Він збирається приїхати туди, аби на власні очі побачити, що там коїться.

Адміністрація Байдена зауважила, що нинішнє загострення на кордоні —  сезонне  щорічне явище. Натомість представники Республіканської партії намагаються  це назвати  “кризою” на офіційному рівні й критикують чинну  владу за неспроможність зупинити потік нелегальних мігрантів.

Джейсон Міллер, один з помічників Трампа, зазначив, що Трамп не був на південному кордоні з січня, як покинув Овальний кабінет. За його словами, Трамп не відвідував цей район, адже  хотів дати президенту Байдену час “самостійно зазнати невдачі” в питаннях імміграції.

У відповідь на призначення віцепрезидентки Камали Гарріс  відповідальною за ситуацію на південному кордоні  помічник Трампа назвав її “міс відкриті кордони”.

Раніше Трамп  звинуватив Байдена в припиненні будівництва прикордонної стіни, на що було витрачено мільярди доларів з федерального бюджету.

Президент Байден, як і віцепрезидентка Гарріс, поки що не відвідали  цей регіон, аби  подивитися на ситуацію з імміграцією. Натомість там були деякі члени Конгресу і представники Білого дому. Демократи після візиту зауважили, що в прикордонних притулках чимало дітей, а республіканці – що бачили  наркокартелі.

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  • Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа про заборону в’їзду у США деяких категорій іноземців.
  • Президент США Джо Байден заявив про те, що нелегальні мігранти не можуть залишитися на території Америки, але є кілька винятків.