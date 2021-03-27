Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

За словами Трампа, він “справді стурбований” ситуацією з мігрантами уздовж кордону США й Мексики. Він збирається приїхати туди, аби на власні очі побачити, що там коїться.

Адміністрація Байдена зауважила, що нинішнє загострення на кордоні — сезонне щорічне явище. Натомість представники Республіканської партії намагаються це назвати “кризою” на офіційному рівні й критикують чинну владу за неспроможність зупинити потік нелегальних мігрантів.

Джейсон Міллер, один з помічників Трампа, зазначив, що Трамп не був на південному кордоні з січня, як покинув Овальний кабінет. За його словами, Трамп не відвідував цей район, адже хотів дати президенту Байдену час “самостійно зазнати невдачі” в питаннях імміграції.

У відповідь на призначення віцепрезидентки Камали Гарріс відповідальною за ситуацію на південному кордоні помічник Трампа назвав її “міс відкриті кордони”.

Раніше Трамп звинуватив Байдена в припиненні будівництва прикордонної стіни, на що було витрачено мільярди доларів з федерального бюджету.

Президент Байден, як і віцепрезидентка Гарріс, поки що не відвідали цей регіон, аби подивитися на ситуацію з імміграцією. Натомість там були деякі члени Конгресу і представники Білого дому. Демократи після візиту зауважили, що в прикордонних притулках чимало дітей, а республіканці – що бачили наркокартелі.