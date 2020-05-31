Трамп заявив, що США визнають рух «Антифа» терористичною організацією

США внесуть ліве антифашистський рух "Антифа" в список терористичних організацій на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter.

“Вітаю нашу Національну гвардію з відмінною роботою, яку вони виконали відразу після прибуття в Міннеаполіс минулої ночі. Анархісти на чолі з “Антифа” були швидко зупинені. Мер повинен був це зробити ще в першу ніч і не було б ніяких проблем!”, – написав він.

В іншому твіті Трамп порадив владі в містах, де керують демократи, взяти за приклад “повної зупинки радикальних лівих анархістів в Міннеаполісі минулої ночі”.

“Національна гвардія зробила чудову роботу, і її слід використовувати в інших штатах, поки не пізно!” – написав американський президент.

Потім Трамп написав твіт, що США внесуть ліве антифашистський рух “Антифа” в список терористичних організацій

Довідка. Antifa – міжнародний рух, що ставить за мету боротьбу з фашизмом. Об’єднує ліві і ліворадикальні партії і організації, різні автономні групи, а також громадські організації, що борються з неонацизмом і расизмом.

Трамп раніше називав членів цього руху “поганими, хворими людьми”.

Про те, щоб визнати рух терористичним Трамп заявляв у липні минулого року.