Президент США Дональд Трамп заявив, що його опонент на виборах, кандидат від Демократичної партії Джо Байден, не має права оголошувати себе президентом, поки не буде офіційного результату.

Про це він написав у Twitter

Трамп вважає, що заява Байдена про фактичну перемогу на виборах – “неправомірна”.

“Джо Байден не повинен неправомірно заявляти про права на пост президента. Я можу робити такі ж заяви. Судові розгляди тільки починаються.

У мене був такий великий відрив у всіх цих штатах ввечері в день виборів, а потім цей відрив загадковим чином зник через декілька днів. Можливо, цей відрив відновиться в міру того, як будуть просуватися ініційовані нами судові розгляди”, – заявив Трамп.

Незважаючи на такі претензії, сам Трамп уже заявив про те, що виграв на виборах.

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден закликав американців, які проголосували на виборах, дочекатися закінчення результатів виборів, тому що голос кожного громадянина має бути почутий.

Зауважимо, переможець виборів ще не оголошений, підрахунки тривають у 6 штатах.