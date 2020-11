Хто перемагає на виборах президента США: що наразі відомо

#Букви розповідають про останні події президентських перегонів.

Наразі лідер перегонів визначений у більшості американських штатів, підрахунки тривають тільки у 5 – Неваді, Пенсильванії, Північній Кароліні та Алясці.

Суперечливим є питання щодо Аризони, там наразі пораховано 93% голосів. Там продовжує лідерувати Байден, наразі – з відривом у 1,4% (або близько 43 тисяч) голосів.

Американські видання Fox News та Associated Press віддали перемогу у цьому штаті Байдену завчасно, однак інші, як The New York Times та CNN, від цього утримуються.

Зауважимо, що Аризона – традиційно республіканський штат. У випадку, якщо Байден все ж отримає перемогу там, це буде перша перемога демократів за останні 72 роки.

У Аризоні на кону 11 голосів виборників. Відповідно Байден має підтримку 253 виборників або 264, як враховувати Аризону. Для перемоги потрібно 270, тож Байден має отримати перемогу у будь-якому зі штатів, які залишилися, аби стати президентом.

Трампа значно відстає – він має підтримку лише 214 виборників.

Ситуація в інших штатах, де підрахунки тривають, наступна: у Неваді, Джорджії та Пенсильванії лідерує Байден. У Північній Кароліні та Алясці – Трамп.

У Неваді після перерви відновили підрахунок голосів. Наразі пораховано 92%. Тут на кону 6 голосів виборців, саме стільки (якщо визнавати перемогу Байдена в Аризоні) потрібно демократу для перемоги.

Байден випереджає Трампа на 1,6% або ж 10 тисяч голосів. Ще у четвер відрив становив лише 0,5 відсотків.

Виборчий штаб Дональда Трампа підозрює шахрайство на виборах президента у штаті Невада. Команда політика звернеться до суду з цього приводу.

Вчора у штаті Пенсильванія наростили темпи підрахунку голосів на виборах президента США. Трамп лідерував, але відрив між кандидатами стрімко зменшився 5,7 до 1,7%.

Вже 6 листопада Байден почав випереджати Трампа і досі залишається лідером перегонів в штаті. На момент, коли пораховано вже 98% голосів, відрив між кандидатами – 0,2% або ж близько 13 тисяч голосів.

Для Трампа програш в Пенсильванії, де на кону 20 голосів виборників, дорівнює програшу на президентських виборах.

У Північній Кароліні на кону 16 голосів виборників. Наразі пораховано вже 95% голосів, коли було прийнято рішення, що приймати голоси тих, хто голосував поштою, будуть до 12 листопада.

У цьому штаті перевагу має Трамп – 50% проти 48,6%.

Голоси у традиційно республіканській Джорджії, де на кону 16 голосів виборників, майже пораховані. Відрив між кандидатами – менше як 0,1%. Байден лідерує з відривом менш як 2 тисяч голосів. Якщо Байден візьме цей штат, це буде перша перемога демократів за 28 років.

Якщо Байден виграє в Джорджії – у нього буде 269 голосів виборників при необхідних 270.

Якщо Трамп програє в цьому штаті – він уже не зможе одержати першість на виборах.

Голоси у цього штаті будуть перераховані. Результатів не варто очікувати до кінця листопада, зазначають посадовців.

У цьому штаті пораховано лише 56% голосів, на кону 3 голоси виборців.

Значну перевагу має Трамп, у нього 62,9% голосів, у його опонента майже вдвічі менше – 33%.

Дональд Трамп, якому задля перемоги треба отримати ще понад 57 голосів виборників, заявляє про масштабні фальсифікації, або, як він каже, шахрайство.

Він виступає за припинення підрахунку голосів в штатах, які ще не пораховані, наголошуючи, що там рахують “незаконні голоси” за опонента. Він має на увазі надіслані поштою бюлетені, що були прийняті у день виборів та пізніше.

Примітно, що Трамп не надає жодних доказів своїх тверджень про фальсифікації, але погрожує зверненням до Верховного суду.

Більша частка дописів Трампа щодо фальсифікацій та необхідності зупинити підрахунок голосів отримали в Twitter позначки, як дописи, що можуть вводити оману, через що президент заявив, що соцмережа “вийшла з-під контролю”.

Відсутність доказів викликає запитання не тільки у громадськості та демократів, а й у деяких республіканців, близьких до Трампа.

Зокрема, ексгубернатор Кріс Крісті, заявив в етері ABC: “Сьогодні ми нічого не чули про жодні докази. Такі речі, все, що вони роблять, це – розпалювання без інформування. І ми не можемо дозволити це”.

Тим часом син Трампа, підтримуючи батька, закликає республіканців “боротися з аферою”.

Where are Republicans! Have some backbone. Fight against this fraud. Our voters will never forget you if your sheep! https://t.co/jLzOIJbrwV

— Eric Trump (@EricTrump) November 5, 2020