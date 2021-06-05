Дональд Трамп, як лідер Республіканської партії, має намір повернутися у велику політику та готується до виборів, агітуючи вкладати гроші у передвиборчий фонд.

Про це повідомляє The Guardian.

Протягом цього тижня Трамп значно скоротив свою присутність в Мережі. Зокрема, було закрито його сайт, через який він хотів спілкуватися з електоратом, в соціальних мережах йому не дадуть відновити акаунти до 2023 року.

За словами інсайдерів в оточенні Трампа, він хотів повернутися в публічну площину особисто в суботу ввечері, під час з’їзду Республіканської партії в Північній Кароліні.

Однак, напередодні його виступу, в штаті Аризона опублікували листування Трампа з представниками уряду. Там Трамп дякував за те, що було доведено “факти шахрайства під час виборів”.

Але електронні листи дають змогу простежити еволюцію “великої брехні” Трампа про можливі фальсифікації на виборах.

Попри заборону повертатися до соцмереж, Трамп прокоментував це так:

“Наступного разу, коли я буду в Білому домі, не буде ніяких обідів з Марком Цукербергом та його дружиною, навіть якщо він проситиме. Це тільки бізнес”.

Трамп вважає, що він повернеться до Білого дому в серпні, як тільки в суді доведуть факти фальсифікації виборів. Але аналітики кажуть, що це фантастика.

За словами інсайдерів, в Трампа більше немає багато друзів, знайомих та партнерів. Тепер коло його спілкування обмежується двома помічниками та кількома охоронцями.

Однак, попри це, всередині Республіканської партії все одно немає більш ідеального кандидата на президентських виборах у 2024 році, ніж Дональд Трамп.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.