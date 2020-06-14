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У віці 70 років колишній бізнесмен зайняв вищий державний пост США, ставши найстаршим обраним главою держави. Зрівнятися з ним може лише Рональд Рейган, який був обраний президентом на другий термін теж в 73 роки. Крім того, Трамп – перший американський президент, який до потрапляння в Білий дім не займав жодної державної або військового посади.

Дональд став третім президентом в історії США, який піддався процедурі імпічменту (процедура судового звинувачення з можливим звільненням з посади): його звинувачували в зловживанні владою, але виправдали за всіма статтями.

Але найголовніше – Дональд Трамп – єдиний президент, який відмовився від заробітної плати і погодився на зарплату в 1 долар.

Фото: Reuters

Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року в одному з районів Нью-Йорка. Його батько спочатку був будівельником, потім – забудовником, займався розробкою і реалізацією проектів житлових будинків для представників середнього класу в районах Квінс, Стейтен-Айленд і Бруклін.

У підлітковому віці батьки відправили Дональда на навчання в Нью-Йоркську військову академію, де йому вдалося досягти великих успіхів. На момент випуску в 1964 році він був блискучим атлетом і виділявся абсолютними лідерськими якостями серед інших учнів. Після закінчення академії Трамп-молодший вступив в Фордхемський університет, але через нетривалий час перевівся в Уортонську фінансову школу при Пенсільванському університеті, яку закінчив в 1968 році.

Після закінчення Дональд влаштувався на роботу в компанію батька, де в 1975 році обійняв посаду президента і змінив назву фірми на The Trump Organization.

У 27 фільмах і серіалах Трамп зіграв епізодичні ролі: в їх числі “Один вдома 2”, “Студія 54”, “Секс у великому місті”.

В середині червня 2015 року тоді ще бізнесмен Трамп офіційно заявив, що прийняв рішення висунути свою кандидатуру на вищий державний пост США. 20 травня 2016 роки йому вдалося зібрати достатню кількість голосів делегатів, щоб висунутися кандидатом на посаду президента від Республіканської партії. 18 липня того ж року на з’їзді політичної сили Трамп був затверджений в якості офіційного претендента.

Набравши 306 голосів вибірників від штатів, 8 листопада він здобув перемогу, обігнавши Хілларі Клінтон, незважаючи на те що за неї проголосувало майже на три мільйони американців більше.

Трамп тричі одружений: з 1977-го по 1992-й – на Іванні Зельнічковій, з 1993-го по 1999-й – на Марлі Мейплс, і з 2004-го – на Мелані Кнавс (або Мелані Трамп).

У Дональда 5 дітей (Дональд-молодший, Іванка, Ерік, Тіффані і Беррон) і 8 онуків.