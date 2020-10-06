У вівторок, 6 жовтня, в Харкові, на площі Свободи, відбудеться церемонія прощання з військовими і курсантами, загиблими в результаті катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

Основна частина запланована на 10 ранку.

У зв’язку із запланованими заходами, в центрі міста перекрили рух транспорту біля площі, а також на прилеглих вулицях.

З 9:30 до 12:00 обмежено проїзд транспорту по вулиці Сумській (від вулиці Дружин Мироносиць до проспекту Незалежності), а також по вулиці Трінклера (від проспекту Незалежності до площі Свободи).

Катастрофа Ан-26

Літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.

Також стало відомо, що екіпажу військового літака дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.

Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.

До того ж слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака Ан-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена ​​на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.

28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський заявив, що розшифровка бортових самописців розпочалась 27 вересня та триватиме 3-5 днів під керівництвом ДБР.