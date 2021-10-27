Під час перетину державного кордону на КПП "Ягодин" троє чоловіків надали сфальшовані COVID-сертифікати. Проти них порушено кримінальні справи.

Про це повідомляє поліція Волинської області.

Під час перетину державного кордону на контрольно-пропускному пункті “Ягодин” (Волинська область) троє чоловіків надали прикордонникам підроблені COVID-сертифікати. Вони намагалися виїхати до сусідньої країни на заробітки.

Тепер їм загрожує штраф у розмірі до 850 гривень або обмеження волі на строк до двох років (кримінальні справи щодо кожного з порушників відкрито за частиною 4 статті 358 – “Використання свідомо підробленого документа”).

Прикордонники також проінформували, що з моменту запуску системи SafeBorder виявили 350 підроблених COVID-сертифікатів, з них 10 – минулої доби.