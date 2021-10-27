Про це повідомляє поліція Волинської області.
Під час перетину державного кордону на контрольно-пропускному пункті “Ягодин” (Волинська область) троє чоловіків надали прикордонникам підроблені COVID-сертифікати. Вони намагалися виїхати до сусідньої країни на заробітки.
Тепер їм загрожує штраф у розмірі до 850 гривень або обмеження волі на строк до двох років (кримінальні справи щодо кожного з порушників відкрито за частиною 4 статті 358 – “Використання свідомо підробленого документа”).
Прикордонники також проінформували, що з моменту запуску системи SafeBorder виявили 350 підроблених COVID-сертифікатів, з них 10 – минулої доби.
- Раніше повідомлялося, що колишню нардепку Надію Саченко та її сестру затримали в аеропорті з підробленим COVID-сертифікатом.
- Національна поліція співпрацюватиме з Міністерством охорони здоров’я у протидії коронавірусній хворобі COVID-19. Зокрема Нацполіція здійснюватиме рейди щодо дотримання карантину.
- Було створено 900 мобільних бригад, які будуть контролювати дотримання протиепідемічного режиму за допомогою рейдових перевірок