Розташована на території України частина магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, може перейти Ігорю Коломойскому.

Про це йдеться в статті головного експерта StateWatch Олександр Лємєнова для видання “Дзеркало тижня”.

Лємєнов звертає увагу, що держава робить спроби повернути “трубу” у своєю власність не вперше. Судові процеси щодо цього вперше були ініційовані ще у 2005 році.

Однак, за словами експерта, “судові рішення постійно змінювалися залежно від позиції вищого політичного керівництва держави, і завжди це відбувалося за попереднього погодження з Банковою”.

Експерт також зауважує, що де-юре і де-факто єдиним суб’єктом, якому чинна влада може передати “трубу” є “Укртранснафта”. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке опікується підбором управителя для “труби”, прописало вимоги таким чином, щоб під них підпадала виключно це підприємство.

При цьому незалежність “Укртранснафти” викликає запитання. Зокрема, Лємєнов пригадує скандал 2015 року, пов’язаний зі зміною керівництва “Укртранснафти”, а саме — звільненням “репрезентанта волі олігарха Ігоря Коломойського” — Олександра Лазорка.

“Спочатку останнього відсторонили від посади очільника держкомпанії, яка є оператором нафтотранспортної системи України. Потім його взагалі звільнили й оголосили в розшук. Основною причиною зняття з посади стали маніпуляції з викачуванням технологічної нафти із системи та її розміщення на зберігання на заводах групи “Приват”. Попри те, що 100% акцій “Укртранснафти” належать НАК “Нафтогаз України”, тоді Коломойський особисто приїжджав захищати “свою” компанію та відстоювати інтереси “свого” менеджменту”, — нагадує фахівець.

Лємєнов зауважує, що потім Лазорка поновили на посаді за рішенням суду. Він переконаний, що аналогічні інциденти можуть повторитися і завдяки рішенням РНБО та АРМА Ігор Коломойський зможе отримати “трубу” під своє управління.

“Стратегічна “труба”, яку передають “Укртранснафті”, потрібна і державі, і Коломойському. Державно-приватна “Укрнафта” (42% акцій належать олігарху, 50% — державі) — найбільший нафтовидобувач України, який, крім бурових і дозволів на видобуток, володіє ще й найбільшою мережею АЗС у країні. Крім цього, Коломойський не гірше за державу контролює найбільшого виробника моторного палива в Україні — “Укртатнафту”. У держави в цій компанії найбільша частка власності, а у Коломойського… своя людина у керівництві та повний контроль над Кременчуцьким нафтопереробним заводом. Без цього НПЗ усі виробничі процеси “Укртатнафти” забуксують на рівному місці. Інкрустація у паливний холдинг Коломойського діаманта у вигляді “нафтопродуктопроводу Медведчука” за умови, що компанією керуватиме його довірена людина, посилить і зацементує вплив олігарха на паливному ринку України. Ігор Валерійович забезпечить себе достатніми прибутками, та ще й коштом збитків для українських державних компаній”, — переконаний експерт.

Про яку “трубу” йдеться?

Трубопровід “Самара-Західний напрямок” був побудований за часів СРСР та після здобуття Україною незалежності мав перейти у власність держави.

Водночас дочірня компанія російської “Транснафтопродукт” зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, що проходить територією України, за Україною. Апеляційний та Вищий господарський суд рішення підтвердили.

Однак у 2015 році Господарський суд Рівненської області скасував рішення суду через нібито нововідкриті обставини справи. У 2017 році той самий суд визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за ТОВ “Прикарпатзахідтранс”.

За версією Національного антикорупційного бюро, рішення ухвалили на основі неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи. В січні 2021 року експертці, що склала висновок, повідомили про підозру.

“Прикарпатзахідтранс” було продано росіянами у 2015 році. Станом на лютий 2021 року кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин Німеччини Анатолій Шефер, якого пов’язують с оточенням Віктора Медведчука.

Серед засновників “Прикарпатзахідтранс” також зазначено швейцарську “Інтернешнл трейдинг партнерс” та “Нафтобітумний завод”.

19 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.

24 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно технологічного комплексу нафтопродуктопроводу та передав його в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).